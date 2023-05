La Fiscalia arxiva la denúncia per espoli d’aigua en la marjal de Pego-Oliva, malgrat reconéixer irregularitats

El 13 de febrer passat la Fiscalia Provincial de València va acordar incoar diligències d’investigació penal per un presumpte espoli d’aigua mitjançant dos pous que proveeixen la marjal de Pego-Oliva.

La investigació va sorgir a conseqüència d’un escrit remés pel representant d’Acció Ecologista-Agró, Víctor Navarro, en què “es relaten fets que, segons el parer del denunciant, serien constitutius d’infracció penal mediambiental, relacionats amb l’afecció de bombaments d’Aguas del Bullent al Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva”.

Els fets relatats en l’escrit de denúncia posen en relleu que “Aguas del Bullent SA subministra aigua potable per a la zona de la platja d’Oliva (València) entre els rius Bullent i el dels Racons aprofitant dos pous objecte d’una concessió a l’Ajuntament d’Oliva”, el volum màxim anual dels quals és de 440.000 metres cúbics a l’any.

Segons les dades facilitades per l’Ajuntament d’Oliva a instàncies del Síndic de Greuges, “el 2013 es van extraure 1.278.940 metres cúbics, cosa que suposa quasi el triple del volum objecte de la concessió, i els anys següents els bombaments suposen més del doble de la concessió”. A més, “malgrat no tindre una disponibilitat legal d’aigua, el nombre d’abonats d’Aguas del Bullent ha anat augmentant des de 3.353 el 2012 fins a 3.876 el 2021”.

No obstant això, fa poc el fiscal ha arxivat les diligències per diversos motius. Segons el seu escrit, a què ha tingut accés elDiario.es, el 13 d’abril passat va rebre informació de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) per la qual s’acreditava “l’existència d’un nou expedient, actualment en tramitació, per a l’ampliació de la concessió administrativa existent amb informe favorable de la CHX i així mateix s’informava que, malgrat les irregularitats detectades, la CHX no tenia constància que aquestes comportaren danys al domini públic hidràulic”.

Amb tot, el denunciant s’ha mostrat crític amb l’arxivament de les investigacions. Segons comenta, “durant dècades la CHX ha mirat cap a un altre costat i ha incomplit la seua obligació de controlar els bombaments”. Per fi, “el 2022, va fer una inspecció i va resultar que Aguas del Bullent, amb una concessió de 440.000 metres cúbics a l’any, havia bombat 1.043.831 i que Riegos Bullent, amb una concessió d’1.120.000 metres cúbics a l’any, n’havia bombat 1.500.623. Per a la CHX el bombament de 984.454 metres cúbics a l’any sense cobertura legal és una irregularitat que no comporta danys al domini públic hidràulic”.

A més, Navarro afig que en la documentació del web de la CHX es descriu la situació de la massa d’aigua subterrània Oliva-Pego: “Està en mal estat quantitatiu, perquè els bombaments superen els recursos renovables. Per a la CHX aquesta sobreexplotació, a què han contribuït significativament els bombaments que ens ocupen, no suposa cap problema”.

Finalment, afirma que “el que resulta extraordinàriament sorprenent és que, a l’hora d’avaluar afeccions ambientals al Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva, inclosa en el Conveni Ramsar i en la Xarxa Natura 2000, no se sol·licite informe a la responsable de la seua gestió: la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica”.

Sobre aquest tema, fonts d’aquest departament, que gestiona la consellera Isaura Navarro, han confirmat que no tenen constància que cap autoritat els haja sol·licitat cap informe sobre la possible afecció de la sobreexplotació dels pous en la marjal, però han comentat que estan al corrent dels expedients. Això sí, han assegurat que l’estat actual de la marjal és òptim, molt millor que el d’altres anys, gràcies a les pluges que hi ha hagut mesos arrere.