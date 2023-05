La Fiscalia arxiva la investigació a l’alcalde del PP de Benaguasil, però avisa Antifrau d’haver detectat “mala gestió”

La Fiscalia ha arxivat la investigació a l’alcalde popular de Benaguasil (el Camp de Túria) sobre les despeses del consistori en contractes menors amb informes desfavorables de la Intervenció municipal. El fiscal de delictes econòmics de València, Ricardo Olivares, va obrir diligències d’investigació penal arran d’una denúncia del portaveu del grup municipal Millorem Benaguasil, Vicente Valls. No obstant això, el representant del ministeri públic ha remés una còpia del decret, a què ha tingut accés aquest diari, a l’Agència Valenciana Antifrau, l’organisme que dirigeix Joan Llinares. El fiscal obri la porta perquè els fets siguen redirigits a la via administrativa per no ser constitutius d’infracció penal.

Encara que el ministeri fiscal conclou que l’alcalde del PP no ha comés un presumpte delicte de prevaricació, també afig que l’Ajuntament de Benaguasil “fa anys que incompleix la normativa sobre contractació pública i omet de manera contínua i reiterada l’obligació de sotmetre’s a la fiscalització prèvia per part de la Intervenció”. Tot això, postil·la, “malgrat els advertiments que s’efectuen quasi mensualment per l’interventor o per la persona que fa les seues funcions”.

No obstant això, la investigació no ha trobat evidències que els contractes que es van efectuar sense complir el procediment administratiu “no responguen a vertaderes necessitats públiques o que s’haja intentat afavorir uns contractistes sobre altres”, conclou el fiscal.

El decret de la Fiscalia de Delictes Econòmics ressenya la “mala gestió dels recursos” municipals “a l’hora de planificar i programar la despesa”, a causa de la falta de personal, entre altres motius, per la qual cosa “preval continuar fent les coses com s’han fet fins ara i no com estableix la llei”.

“No es tracta d’un problema puntual”, adverteix el fiscal. El consistori ha gastat més de dos milions d’euros en tres anys “sense control ni fiscalització”, tal com ressenya un informe d’Antifrau. “Tot i que no s’ha detectat una actuació desviada, ni molt menys de corrupció, la veritat és que aquesta mena de pràctiques, en eliminar tot control administratiu sobre una parcel·la de despesa no menyspreable, pot afavorir que n’aparega”, adverteix el representant del ministeri públic.

2,2 milions d’euros amb objeccions de la Intervenció

Millorem Benaguasil va denunciar que un sol contractista va obtindre 89.109 euros el 2020 i 124.983 euros l’any següent. La Fiscalia va sol·licitar l’ajuda d’Antifrau per a qualificar les factures que incomplien la llei. Així doncs, funcionaris de l’AVA van acudir el 4 d’octubre del 2022 a l’ajuntament per recaptar la documentació. Després de l’anàlisi, l’informe d’Antifrau va concloure que hi ha despeses per una suma total de 2,2 milions d’euros que tenien objeccions de legalitat o informes desfavorables per part de la Intervenció.

L’AVA també sosté que, en la major part dels casos, es va ometre la “funció interventora prèvia” per haver sigut executats “sense que s’haja seguit cap procediment legalment aplicable”. Així doncs, considera que no s’ha seguit la tramitació prevista per a la contractació menor o que superen els llindars “quantitatiu i temporals” d’aquesta modalitat a causa del seu “caràcter de regularitat i permanència”.

El fiscal, al·ludint a les conclusions d’Antifrau, lamenta la “pràctica assentada a l’Ajuntament de Benaguasil, consistent a contractar determinades obres i serveis ometent tot procediment contractual, malgrat els advertiments reiterats per la Intervenció municipal en cadascun dels seus informes”. Aquesta pràctica, afig, “s’ha mantingut des d’almenys l’any 2019 almenys fins al mes de març del 2022”.

La interventora va declarar com a testimoni que les objeccions que manifestava en els seus informes venien “arrossegant-se des d’anys anteriors” i que ho havia tractat “reiteradament” amb l’alcalde “per anar corregint-ho”. Tant el primer edil com l’equip de Govern asseguraven que tenien la voluntat d’“esmenar la situació” per posar en marxa una planificació adequada i redactar els plecs de contractació.

Tanmateix, la testimoni també va assenyalar que l’Ajuntament de Benaguasil, un municipi d’11.568 habitants, té molts problemes per a retindre “personal qualificat”, que en molts casos estan en comissió de serveis en altres administracions. La interventora també va manifestar que aquesta “pràctica irregular va disminuint”.

L’alcalde popular i diputat provincial, José Joaquín Segarra, va declarar com a investigat i va al·legar que havia donat les “instruccions necessàries” perquè es complira la Llei de contractes del sector públic. Segarra també va incidir en les dificultats per a disposar de funcionaris titulars, ja que les funcions de secretari i d’interventor “solen ser exercides per personal administratiu”. A tall d’exemple, en el moment de la seua declaració (el 20 de març passat), aquestes funcione les feien dues auxiliars administratives de nivell C.

“Sorprenentment”, l’alcalde desconeixia els informes de la Intervenció

La falta de personal i d’estabilitat en els llocs de treball “clau” del consistori impedeixen, segons l’alcalde, que s’apliquen els protocols necessaris per a complir la llei. “Sorprenentment”, segons el fiscal, José Joaquín Segarra va al·legar que desconeixia l’existència dels informes negatius de la Intervenció. En tot cas, si hi ha algun document de convalidació amb la seua signatura, l’alcalde ho va atribuir al sistema de signatura electrònica automatitzada.

El regidor Pedro Pablo Peris també va declarar com a testimoni, a petició de la defensa de l’alcalde popular, que exerceix el lletrat Javier Boix, i va assegurar que Segarra “havia expressat diverses vegades la seua preocupació pel compliment de la normativa sobre contractació pels diferents departaments”.

El testimoni també va abundar en l’escassetat de personal qualificat i en la falta d’estabilitat en la plantilla i va assegurar que “es tractava de corregir la situació, intentant conscienciar els encarregats d’obres i jardineria, dues de les principals àrees on es produeixen aquestes irregularitats, perquè s’acostumen a demanar als tècnics, abans de fer compres o encarregar faenes, a sol·licitar un informe de necessitat i una proposta de despesa”.