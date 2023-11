La Fiscalia demana dos anys de presó a un tinent coronel de la Guàrdia Civil per emmagatzemar pirotècnia sense seguretat

Un tinent coronel de la Guàrdia Civil en la reserva i el seu fill van emmagatzemar en un baix envoltat cèntric d’habitatges a Paiporta, un municipi de l’Horta Sud de 26.567 habitants, abundant material pirotècnic en males condicions de conservació i sense les mesures de seguretat adequades. Una situació potencialment explosiva, segons la Fiscalia, que sol·licita dos anys de presó per a tots dos com a coautors d’un presumpte delicte de risc per matèries que puguen causar estralls, a més d’una multa i de nou anys d’inhabilitació especial per a l’exercici de funcions d’encarregat o tècnic i d’activitats de representació o direcció d’empreses de pirotècnica o explosius.

P. P. V., de 65 anys, i el seu fill A. P. P., de 33, s’asseuen dimecres en el banc dels acusats davant la secció segona de l’Audiència Provincial de València. El tinent coronel de l’institut armat, en situació de reserva, va ser responsable de la Intervenció d’Armes i Explosius de la IV Zona de la Guàrdia Civil, corresponent al territori valencià, entre el 2007 i el 2009. També és titular del carnet d’expert en el maneig d’artefactes pirotècnics.

La causa es va iniciar el 2020, després d’un ofici de la Secció d’Informació de la Guàrdia Civil arran dels controls operatius en el baix de Paiporta. El 5 d’octubre de 2002, el Jutjat d’Instrucció número 2 de Torrent va acordar l’entrada i l’escorcoll del local, on es va trobar “una gran quantitat de producte elaborat i de material per a la confecció de les càrregues” en “mal estat de conservació” i en un espai amb “gran acumulació d’humitat”, segons el ministeri fiscal.

Els acusats, mitjançant una empresa dedicada a la fabricació de dispositius i mescles químiques per al seu ús com a producte pirotècnic o altres per a la fragmentació de rocam i demolicions tant en mineria com en obra civil, comercialitzava Plasma Expansor i PBC Expansor. Es tracta de productes usats per al trencament de roca, formigó i moviment de materials en obres civils. La mercantil, domiciliada en un cèntric carrer de València, forma part de l’Associació Nacional d’Empreses de Voladures i Explosius.

El tinent coronel en la reserva i el seu fill adquirien la matèria primera a una fàbrica de productes químics i la transporten fins a un taller de pirotècnia a Torís (la Ribera Alta). Tots dos acusats efectuaven les mescles de matèria primera i les portaven després en bidons metàl·lics fins al local localitzat a Paiporta, un baix d’un bloc de cases en ple nucli urbà. Tot això, destaca l’escrit d’acusació de la Fiscalia, “sense observar mesures i condicions de seguretat”.

“El local estava situat en un carrer envoltat d’habitatges per tots els flancs, a la part superior i als laterals, davant d’un parc públic, en una artèria transitada de la localitat de Paiporta”, abunda el ministeri públic.

“Risc potencial d’explosió”

L’acusació pública considera que pare i fill “no adoptaven mesures de seguretat adequades al material manipulat” ni tenien bombos per a l’elaboració de les mescles, bàscules per a pesar percentatges o altres estris necessaris.

“En el terra del local es va trobar escampada gran quantitat de la mescla explosiva, molta humitat i pols en suspensió, cosa que, en cas d’espurna, flama o fricció, podria haver provocat l’explosió del producte amb conseqüències greus per a les persones residents en el bloc de l’edifici i immobles contigus”, afig la Fiscalia.

Sobre el Plasma Expansor, el ministeri fiscal recorda que “hi havia un risc potencial d’explosió a conseqüència de possibles incendis en el local en què s’emmagatzemava”. El magnesi, afig l’escrit, és altament inflamable. “Pot incendiar-se espontàniament en contacte amb aire i la humitat i produir fums irritants o tòxics”, conclou la Fiscalia.