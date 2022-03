La Fiscalia demana quasi quatre anys de presó a dos homes que van amenaçar dos trans: “Us hem de tallar el piu”

La secció de delictes d’odi de la Fiscalia de València sol·licita una pena de tres anys i nou mesos de presó per a dos homes acusats d’amenaçar dos transsexuals la matinada del 23 de novembre de 2019. Ángel Calatayud Silva i Sergio Vázquez Bernal, aquest últim amb antecedents penals, circulaven en el seu vehicle pel barri de Campanar quan es van trobar les seues dues víctimes.

“Marietes, travestís de merda, us hem de tallar el piu, cal matar la gent com vosaltres, no us fa vergonya per la vostra família”, els van cridar als dos trans, segons l’escrit d’acusació del ministeri públic a què ha tingut accés elDiario.es.

Les víctimes van poder refugiar-se en el seu vehicle, amb què van tractar de fugir, però van ser perseguits pels dos acusats. Els dos perseguidors “grinyolaven rodes amb intenció d’acoquinar-los al mateix temps que deien que anaven a matar-los i que els ruixarien amb gasolina i els botarien foc”, segons el relat de la fiscal.

Tot això esgrimint una cadena amb què havien amenaçat anteriorment una altra persona en la zona per la seua orientació sexual. A la tercera víctima, que va poder refugiar-se en un establiment pròxim, l’“espantaven mostrant-li una cadena i fent gestos que l’agredirien amb ella” i fins i tot “van fer amenaça d’anar a atropellar-lo amb el vehicle”.

Ordre d’allunyament

L’escrit d’acusació considera que Ángel Calatayud Silva i Sergio Vázquez Bernal són autors d’un presumpte delicte d’odi i de dos presumptes delictes d’amenaces. Així doncs, el ministeri fiscal sol·licita una pena de tres anys i nou mesos de presó per a cadascun i una indemnització, a abonar conjuntament i solidàriament, de 5.000 euros a cadascuna de les víctimes pel mal moral causat.

A més, també demana l’allunyament de 300 metres i la prohibició de comunicar-se amb les tres víctimes durant un període de quatre anys. Els dos acusats s’asseuen dijous en el banc dels acusats davant la secció cinquena de l’Audiència Provincial de València.