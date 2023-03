La Fiscalia demana tres anys de presó per a un marxant que va intentar vendre quatre imitacions de Modigliani per 5,5 milions

Dos dibuixos i dos llenços amb rostres de dones. Són les quatre obres pretesament atribuïdes al pintor Amedeo Modigliani (Livorno, 1884 - París, 1920) que un marxant d’art va intentar colar a una galeria valenciana. La Fiscalia demana tres anys de presó com a pretés autor d’un delicte d’estafa en grau de temptativa per a A. J. A., un ciutadà neerlandés sense antecedents penals i resident a Espanya. L’home, segons l’escrit d’acusació del ministeri públic, va manifestar l’octubre del 2019 davant la galeria d’art que era el propietari de les quatre obres atribuïdes a Modigliani, de les quals va dir que eren autèntiques.

Ho va fer, segons la fiscal, “sabent que no eren autèntiques” i aportant uns “pretesos certificats fotocopiats” signats per l’especialista ja mort Arthur S. Pfannstiel. També va incloure “informes i catàlegs” per “donar aparença d’autenticitat” a les preteses obres. No obstant això, dos informes pericials que figuren en la causa conclouen que les quatre pintures són “una reproducció per imitació de les autèntiques no atribuïbles a Modigliani”.

A. J. A. va ocultar, segons l’acusació pública, “aquestes circumstàncies” al propietari de la galeria valenciana, que va signar documents de recepció i cessió de tres de les obres (un dibuix al llapis que representa una dona nua per un preu de venda de 70.000 euros i dos llenços apegats a una taula que representen un rostre femení, per 5,5 milions).

El 5 de desembre de 2019, dos mesos després del primer contacte entre el marxant i la galeria, agents de la Policia Nacional van intervindre les quatre obres, que estaven a l’espera de ser certificades per un expert abans de procedir a ser catalogades i exposades a la venda. L’amo de la galeria no havia abonat a l’acusat cap quantitat per estar pendents de verificació.

El ministeri fiscal considera que els fets constitueixen un presumpte delicte d’estafa en grau de temptativa i demana el decomís de les quatre obres per a destinar-les al Museu de la Policia. La fiscal també va sol·licitar el sobreseïment provisional de la causa per al propietari de la galeria, “per no quedar acreditada la seua participació en l’execució dels fets” i no haver posat a la venda les obres. “Desconeixia la seua falsificació”, assenyala l’escrit de la Fiscalia.

A. J. A. s’ha assegut dilluns en el banc dels acusats davant la secció tercera de l’Audiència Provincial de València. Es tracta d’un ciutadà neerlandés amb més de 35 anys al llom dedicats a la compravenda d’obres d’art. L’home, segons declaracions recollides per Europa Press, ha assegurat que en la seua carrera no havia tingut “cap problema previ”.

La defensa al·lega informes pericials de “baix nivell”

L’acusat ha defensat que les obres són “absolutament autèntiques”. El marxant neerlandés ha al·ludit a un certificat signat per Arthur S. Pfannstiel, un dels experts més grans del pintor, i a unes cartes de l’escriptor francés Jean Cocteau, amic de Modigliani, en què afirma que ha vist aquestes obres en l’estudi de l’artista.

També ha atacat els informes pericials que qüestionen l’autenticitat de les obres, dels quals ha dit que són de “baix nivell”. L’acusat ha argumentat que hi ha estudis actuals que sí que han detectat la presència de pigments industrials en l’obra del pintor (qüestionats per la pericial per a descartar l’autenticitat). A més, ha afirmat que el traç de Modigliani no era sempre el mateix, tal com es percep en altres pintures que sí que han sigut certificades.

A. J. A. sosté que va depositar les obres en la galeria valenciana perquè foren mostrades a un client i no per a ser subhastades. També s’ha escudat en el fet que, segons els contractes subscrits, l’amo de la galeria no podia vendre-les sense la seua autorització expressa.