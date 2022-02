La Fiscalia del Suprem recorre la decisió judicial que va lliurar els regidors de l'equip de Rita Barberá de l'acusació de blanqueig en Taula

La Fiscalia del Suprem ha recorregut l'arxivament de la peça del cas Taula sobre el presumpte "barrufeig" en el PP de València amb una vintena d'imputats i el propi partit, que també estava investigat com a persona jurídica, davant la falta d'indicis de blanqueig en la campanya electoral de les municipals de 2015.

Segons ha avançat Levante-EMV i han confirmat a Efe fonts jurídiques, la Fiscalia de l'Alt Tribunal ha decidit recórrer aquesta decisió de l'Audiència Provincial de València a instàncies de la Fiscalia Anticorrupció de València.

El desembre passat, l'Audiència va arxivar provisionalment la causa del "barrufeig" per a 22 investigats, així com per al PP, en entendre que si bé poguera ser il·lícita l'activitat "que es va orquestrar dins del Grup Popular de l'Ajuntament de València, falta l'enllaç precís i absolutament necessari del coneixement que amb aquest operatiu s'ajudava i col·laborava en el blanqueig de capitals amb l'activitat delictiva prèvia origen dels diners".

La secció quarta de l'Audiència va acordar no obstant això seguir el procediment contra el qual fora regidor amb Rita Barberá, president de la Fundació Valenciana de la Innovació i el Coneixement (FIVEC) i delegat del Centre d'Estratègies i Desenvolupament (CEyD), Juan Eduardo Santón.

La Sala desestimava així el seu recurs d'apel·lació contra la resolució de procediment abreujat dictat a l'octubre d'enguany pel jutge instructor, que apreciava en la conducta d'aquest investigat indicis de delicte de malversació per la contractació amb diners públics de treballs que podrien no respondre a la realitat.

En total, l'Audiència va notificar vint-i-quatre actuacions en relació a aquesta peça del cas Taula i en cinc d'ells, relatius a una desena d'investigats, una magistrada va emetre un vot particular en entendre que els seus recursos d'apel·lació haurien d'haver sigut desestimats.

En total, s'ha decretat fins ara l'arxiu provisional de la causa per a 39 dels 50 investigats (inclòs el PP, a més d'exregidors i exassessors en l'etapa de Rita Barberá al capdavant de l'Ajuntament), mentre es que ha acordat que seguisca la causa únicament contra dos encausats (l'exsecretària del grup municipal popular i el citat expresident de *FIVEC).

No obstant això, la Sala està encara pendent de resoldre altres recursos d'apel·lació contra els processaments acordat pel Jutjat d'Instrucció número 18 de València.

La investigació se centrava en la campanya electoral de 2015, per a la qual des del grup municipal popular es va exigir a un total de 50 persones, totes elles vinculades, en aqueix moment o en el passat, al grup i al partit -des de la pròpia alcaldessa a regidors i assessors- una aportació de 1.000 euros, que els seria retornada en mà en dos bitllets de 500 euros.

Aquests pagaments, que es van efectuar, segons les perquisicions, "sota l'aparença d'aportacions voluntàries", van ser realitzats entre el 23 de març i el 16 d'abril de 2015, en un compte no fiscalitzat per l'Interventor municipal, i que es mantenia, deduïblement, al marge de la comptabilitat del PP.

Aquest Jutjat va processar a 49 regidors i assessors de l'Ajuntament en l'etapa de Barberá, així com del PP com a persona jurídica, per blanqueig de capitals en les eleccions municipals de 2015, en una resolució que arribava després de quasi 6 anys d'una embullada investigació policial i judicial.

L'ordre de processament analitzava el presumpte entramat creat per al finançament del PP en les eleccions de 2007 i 2011, i assenyalava Alfonso Grau, qui fora "mà dreta" de Barberá com a vicealcalde, com a "recaptador de recursos econòmics sostrets a la regularitat i transparència comptable", i a María del Carmen García Fuster, la secretària d'aquell grup municipal, com a administradora d'aqueixos recursos.

En resoldre els recursos, l'Audiència va determinar que el processament "s'ha de sustentar en un judici de probabilitat delictiva, no en el de la possibilitat que haja succeït el delicte, siga en sentit positiu o negatiu".