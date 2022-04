La Fiscalia del Tribunal de Comptes considera que la directiva de l’EMT de València hauria d’haver donat compte de les transferències fraudulentes

Conclús per a sentència el judici en el Tribunal de Comptes sobre el robatori de 4 milions d’euros que es va produir en l’Empresa Municipal de Transports (EMT) de València al setembre del 2019 per mitjà de l’estafa del CEO. La vista es va celebrar dimarts a Madrid contra l’exdirectora d’administració d’EMT, Celia Zafra, per la seua presumpta responsabilitat comptable en el frau.

En el judici van declarar Zafra mateixa com a demandada i el president de l’EMT, el regidor Giuseppe Grezzi, en qualitat de representant legal de l’empresa. Segons han informat fonts coneixedores del procés, la Fiscalia s’ha adherit a la majoria de les argumentacions dels advocats de l’EMT i ha reiterat que Zafra sí que era gestora de fons públics, perquè en tenia la facultat i la disponibilitat, en tant que és la que va ordenar les diferents transferències.

Les mateixes fonts han explicat que el mateix Ministeri Fiscal dedueix que les proves posades en relleu en la vista han acreditat els fets, i insisteix que no hi ha dubte sobre els procediments de pagament, que l’exdirectiva no va respectar. La Fiscalia defensa així que Zafra va tindre indicis per a aplicar la diligència i adonar-se del que passava, a més que per la responsabilitat que exercia havia d’haver posat el que ocorria en coneixement de la seua superiora.

En paral·lel al procediment del Tribunal de Comptes, Zafra és l’única investigada per la via penal en el Jutjat d’Instrucció número 18 de València. La representació lletrada de CaixaBank, tal com ha informat aquest diari, es resisteix a proporcionar els protocols interns sobre blanqueig de capitals a què estaven subjectes els empleats que van intervindre en l’operativa. Es tracta dels últims detalls abans de la finalització de la instrucció del cas.

CaixaBank descarta qualsevol mena de responsabilitat per aquests fets i rebutja retornar els diners, mentre que l’EMT considera que va ser responsable subsidiària del robatori. Una revista interna de Bankia, l’entitat que va rebutjar en un primer moment efectuar les transferències, va presumir poc després que es destapara el frau que els seus treballadors van evitar un “important mal reputacional” a l’entitat bancària. Per contra, segons la revista Som Bankia, l’estafa a l’EMT ha suposat un “greu impacte reputacional” a CaixaBank.