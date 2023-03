Ford Almussafes encara la tercera reducció de plantilla en quatre anys amb la mirada posada en els vehicles elèctrics

La fàbrica de Ford a Almussafes, ara com ara el centre de treball més gran de la Comunitat Valenciana, amb 6.000 empleats, afronta una nova reestructuració en la línia del que ja havia anunciat la companyia en la resta d’Europa, que derivarà irremeiablement en una reducció de plantilla a través d’un expedient de regulació d’ocupació (ERO).

Les causes principals d’aquesta retallada són la menor càrrega de treball prevista pel fet de cessar la fabricació el mes d’abril vinent dels models S-Max i Galaxy. D’aquesta manera, la factoria valenciana tan sols fabricarà el Kuga i el Transit, aquest últim model també amb data de caducitat (encara desconeguda), per la qual cosa tan sols es produirà en les instal·lacions valencianes el Kuga fins que comencen a fabricar-se els models elèctrics.

Encara que la planta d’Almussafes va ser l’escollida per a produir els vehicles elèctrics de Ford a Europa, una decisió que va assegurar la càrrega de treball en els pròxims anys, la companyia ha avançat més d’una vegada que la transformació de la producció suposarà redimensionar la plantilla, perquè es requerirà menys mà d’obra.

D’aquesta manera, la direcció de la companyia inicia divendres a les 10.00 la negociació amb els representants sindicals d’UGT i Intersindical, únics amb representació després de les recents eleccions.

Encara que es desconeix la xifra de possibles afectats per l’ERO, les fonts consultades per aquest diari consideren que podrien estar entre 700 i 1.000 empleats.

Aquest és el tercer acomiadament col·lectiu que afronta la planta valenciana de Ford després de l’acordat el 2020, que va afectar 350 empleats, i l’aprovat el 2021, que va implicar 600 acomiadaments.

Des d’Intersindical han advertit que exigiran la mínima afecció possible i que no es produïsquen eixides traumàtiques, afavorint les prejubilacions i les baixes voluntàries incentivades. En els dos últims processos per a les baixes voluntàries es van abonar 45 dies per any treballat i les prejubilacions es podien obtindre a partir dels 55 anys amb un 80% del salari pujant al 85% a partir dels 57 anys.

La companyia, a més, està immersa en un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) fins al 30 de juny que afecta 700 empleats al dia, per la falta de components i semiconductors i els problemes de subministrament per la invasió russa d’Ucraïna i l’augment de la incidència de la Covid a la Xina.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, creu que la direcció i sindicats de Ford España, “des del diàleg social” i “la bona interpretació de la cerca de solucions”, aconseguiran que els acomiadaments a la fàbrica d'Almussafes (València) siguen “eixides absolutament raonables per a les famílies”.