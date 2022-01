Ford Almussafes pressiona per reduir vacances i salaris davant la competència amb Alemanya per a fabricar cotxes elèctrics

La factoria Ford d’Almussafes, en què treballen 6.200 persones de manera directa i que genera ocupació de manera indirecta a 30.000 més que operen en empreses proveïdores, es juga el futur en els pròxims mesos en què la companyia ha de decidir l’estratègia que seguirà a Europa per a abordar la transició de la mobilitat motoritzada a la mobilitat elèctrica.

En concret, la multinacional decidirà previsiblement el pròxim mes de juny entre Almussafes i Saarlouis (Alemanya) per adjudicar la fabricació dels seus dos models elèctrics, cosa que asseguraria la viabilitat a llarg termini de la fàbrica seleccionada.

En aquest context, la direcció de la factoria d’Almussafes tracta de pressionar els sindicats per revisar els paràmetres de competitivitat davant la reestructuració que escometrà la multinacional a Europa per adaptar-se a les noves formes de mobilitat sostenible, en concret als vehicles elèctrics, una reestructuració que segons l’empresa mateixa podria passar pel tancament d’alguna de les plantes del vell continent.

Així doncs, dimecres es va celebrar una altra reunió entre l’empresa i els representants sindicals en què l’empresa va plantejar reduir les vacances en una setmana i va insistir en ajustos salarials per als anys esdevenidors.

A més, van traslladar que no és assumible que la factoria valenciana siga de les poques que no tinga regulat per conveni una bossa d’hores (un mecanisme pel qual l’empresa pot eliminar jornades laborals que després s’han de recuperar pel treballador) o un corredor de vacances (establir un període de gaudi de vacances variable en funció de la demanda de comandes).

Entén la direcció de l’empresa que són elements que s’han d’incloure en el conveni, perquè preveu que la càrrega de treball per als pròxims anys serà més baixa que l’actual, per la qual cosa cal avançar en aquesta via amb la intenció de guanyar competitivitat.

No obstant això els sindicats es mostren poc inclinats a cedir. Tan sols UGT, sindicat majoritari amb un 97% de representació, es va mostrar obert a abordar alguns punts “sempre que s’assignen els vehicles elèctrics”, si bé és cert que van reconéixer que “els plantejaments estan allunyats del que es podria assumir”.

El seu portaveu, José Luis Parra, va comentar després de la reunió que han demanat a la direcció “que porte una proposta detallada, encara que tal com l’han traslladada es tracta d’un plantejament de màxims que no és assumible, però tot estaria supeditat al fet que s’assignaren a Almussafes els vehicles elèctrics, si no el possible acord no tindria cap validesa”.

Parra va insistir que “qualsevol mesura de flexibilitat que puguem abordar ha d’estar lligada a l’adjudicació de vehicles elèctrics, encara que hàgem d’acordar-la abans que es prenga aquesta decisió; si no se’ns assignen, hem dit a la direcció que aquest acord a què puguem arribar no tindrà per a nosaltres cap validesa”.

Empresa i sindicats es tornaran a reunir per tractar d’acostar postures en les pròximes 24 o 48 hores.