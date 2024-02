Ford demana una nova negociació amb la plantilla d’Almussafes “davant la incertesa del vehicle elèctric”

“Fins ara la companyia no ens havia donat informació sobre el futur d’Almussafes i això feia molt complicat que ens asseguérem a negociar. Dilluns ja ens han dit que treballen en una solució i això és un canvi que valorem”, va assenyalar el president del comité d’empresa i portaveu d’UGT en la factoria valenciana de Ford, Carlos Faubel, després de la reunió mantinguda per videoconferència amb diferents directius europeus de la multinacional, entre ells amb el vicepresident de Ford Europa, Kieran Caghill.

En la trobada Caghill ha traslladat als representants sindicals que la companyia “treballa en una alternativa per a solucionar el problema” que s’ha originat en la planta d’Almussafes davant la incertesa que genera el cotxe elèctric en l’actualitat, segons ha explicat l’organització sindical.

Sobre aquest tema, Faubel ha comentat que, si el mercat no demana vehicles 100% elèctrics, la direcció haurà de garantir càrrega de treball, siga amb híbrids o qualsevol altra modalitat, encara que ha remarcat que en tot cas és una decisió que ha de prendre la companyia.

En la reunió de dilluns, segons UGT, l’empresa també s’ha compromés al fet que, el mes d’abril, els representants sindicals es reuniran amb la direcció mundial de Ford i que en aquesta cita aportaran “més dades sobre aquest tema”.

UGT ha ressaltat que “indubtablement, aquesta situació suposa un canvi respecte del mutisme de la direcció europea durant els últims mesos”. De fet, el sindicat espera que “signifique un punt d’inflexió cap a la solució” sobre les inversions a Almussafes, “ja que l’Acord per l’Electrificació compromet la companyia amb el futur de Ford Almussafes”, ha insistit.

Així mateix, Ford ha sol·licitat al sindicat majoritari que valore “un canvi” en la seua “posició” a l’hora de negociar, una opció que fins ara estava tancada davant el mutisme de l’empresa respecte del futur de la planta valenciana. “Des d’UGT, hem dit que podem valorar sempre que siga per un temps breu i vaja d’acord amb la data de la visita dels directius de Detroit”, ha explicat l’organització sindical.

“Valorarem l’opció de poder obrir una finestra que permeta acordar solucions, però, per descomptat, delimitades en el temps. De moment, podríem acceptar tornar a una taula de negociació que servisca per a recuperar una certa estabilitat fins que es produïsca aquesta reunió el mes d’abril. Perquè, en paraules del vicepresident europeu de Ford, el problema està en vies de solució”, ha afegit UGT.

La reunió de dilluns arriba en un moment en què la factoria fa front a la incertesa sobre l’arribada de les inversions necessàries per a produir els vehicles elèctrics de la signatura de l’oval.

El mes de novembre passat, Ford va comunicar que ajornava “qualsevol decisió que tinga a veure amb inversions” per a l’electrificació de la fàbrica, després de la visita que va fer el novembre a Almussafes el director d’Operacions de Ford Motor Company, Kumar Galhotra.

La fàbrica valenciana va ser el 2022 l’escollida per Ford per a produir la seua nova plataforma de vehicles elèctrics a partir del 2025, una decisió que assegurava la càrrega de treball en els pròxims anys i que va portar a un acord amb UGT perquè el nou conveni de la companyia, signat l’abril d’aquell any, recollira mesures salarials i de flexibilitat condicionades a l’electrificació. L’adjudicació a Ford no va evitar que s’haguera de redimensionar la plantilla amb un ERO que ha afectat 1.124 treballadors.

Mentre no s’inicien les inversions, el calendari previst de les quals ja va amb retard, segons ha advertit diverses vegades el sindicat, la fàbrica ha hagut d’ajustar la seua producció davant la reducció de vendes. Enguany Ford Almussafes deixa de fabricar la furgoneta Transit i l’únic model fins a l’arribada dels nous elèctrics és el Kuga. El gener la firma automobilística va presentar la nova versió d’aquest model fabricat en la planta d’Almussafes.

La companyia s’ha presentat a les dues línies de la nova convocatòria del Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica del Vehicle Elèctric i Connectat (Perte VEC II). El Ministeri d’Indústria ha adjudicat 37,6 milions d’euros procedents de la línia de bateries per a establir una planta d’acoblament de bateries a la fàbrica d’Almussafes i Ford també ha sol·licitat les ajudes destinades a la cadena de valor del vehicle elèctric.