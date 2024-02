Ford planteja més acomiadaments temporals de 15 dies a Almussafes fins al final d’abril pel descens de la producció

Més acomiadaments temporals en la planta de Ford a Almussafes provocats per la baixada de producció en la planta de vehicles i per la falta de capacitat de certs proveïdors per a subministrar determinades peces a la planta de motors.

La direcció de la multinacional va traslladar dimecres als representants sindicals la intenció d’obrir un període de consultes per a aplicar un nou expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) que començaria dilluns que ve 12 de febrer i s’estendria fins al mes vinent d’abril, segons han informat fonts sindicals.

Pel que fa a l’afectació d’aquest nou ERTO, en les plantes de vehicles s’establirà una parada parcial de 750 treballadors diaris de manera rotativa, amb una duració màxima de 15 dies per empleat, mentre que en la planta de motors serà una parada “equivalent a quatre dies de producció”.

Des d’UGT, el sindicat majoritari, es van mostrar després de la reunió i l’obertura de la comissió consultiva “oberts a obrir una finestra de negociació de manera parcial i delimitada en el temps”, encara que va avançar que traslladaran a la direcció que estan disposats a negociar un ERTO que en cap cas vaja “més enllà” de les vacances de Pasqua (28 de març), mentre la plantilla espera “notícies sobre inversions i càrrega de treball”.

Sobre els dies d’ERTO i el nombre de treballadors afectats, UGT ha recalcat que hauran d’anar “en línia” amb els “problemes que s’originen” per “la falta de producció prevista i no per l’excedent de personal” que, segons el sindicat, està originant-se a la fàbrica.

Per aquesta raó, va instar l’empresa a “ajustar bé les xifres” per a aquest nou ERTO, al mateix temps que va advertir que tant l’excedent originat en la planta de motors per la desaparició del torn de nit com en les de vehicles després de la marxa de la furgoneta destinada al mercat americà “no podrà engrossir les llistes diàries d’afectats”.

Així doncs, va apuntar que els dies de producció en els dos torns de vehicles (950 cotxes) i en motors (1.700 unitats) “no podrà haver-hi ningú en regulació d’ocupació”.

D’altra banda, des de STM Intersindical, el seu portaveu en Ford Almussafes, Daniel Portillo va demanar prudència i “esperar al divendres”, quan es reunirà la comissió negociadora, per a conéixer al detall “les condicions econòmiques i el calendari” que planteja la companyia per a aquest nou ERTO, aspectes que “encara no s’han parlat”.

En qualsevol cas, va denunciar la “incertesa brutal” que pateix la plantilla hui dia, amb una congelació salarial “en els pitjors anys d’inflació des de fa més d’un quart de segle”, mentre espera “unes condicions econòmiques perquè vinga una càrrega de treball que encara no s’ha anunciat”.

Finalment, ha mostrat la seua sorpresa pel fet que ara la companyia plantege “tornar a una situació de normalitat” a la fàbrica d’Almussafes quan “encara” no té “cap mena de model assignat dels promesos”, en referència a la producció de nous vehicles elèctrics.

Des del 2020 encadenant ERTO

La fàbrica valenciana va encadenant diferents ERTO des del 2020 i va prorrogar l’últim expedient fins al 30 de juny de 2023 a causa de la inestabilitat en el subministrament de semiconductors i components derivats.

Aquests expedients temporals afecten potencialment, de manera total o parcial, tota la plantilla. Durant aquestes parades de producció, els treballadors perceben un 80% del salari i el 100% de les pagues, preservant antiguitat i vacacions.

La fàbrica d’Almussafes va ser la triada per a produir la nova plataforma de vehicles elèctrics a partir del 2025, una decisió que va assegurar la càrrega de treball en els pròxims anys, però no va evitar que s’haguera de redimensionar la plantilla amb un ERO que ha suposat l’acomiadament de 1.124 treballadors.

La fàbrica va deixar de produir a l’abril els models S-Max i Galaxy, perquè la multinacional està accelerant la seua estratègia cap a l’electrificació total dels seus vehicles de passatgers el 2030 i de tot el seu portafolis el 2035. Així doncs, la factoria d’Almussafes es quedarà amb la producció només del Kuga, el de més pes en la planta, i el Transit. Es preveu que aquest últim pare de produir-se aquest 2024.

Abril, el mes clau per al futur d’Almussafes

El vicepresident de Ford Europa, Kieran Caghill, va traslladar al portaveu d’UGT i president del comité d’empresa, Carlos Faubel, en una reunió per videoconferència, que la companyia “treballa en una alternativa per a solucionar el problema” que s’ha originat en la planta d’Almussafes davant la incertesa que genera el cotxe elèctric en l’actualitat.

En la reunió l’empresa s’ha compromés al fet que, el mes d’abril, els representants sindicals es reuniran amb la direcció mundial de Ford i que en aquesta cita aportaran “més dades sobre aquest tema”.

La reunió de dilluns arriba en un moment en què la factoria fa front a la incertesa sobre l’arribada de les inversions necessàries per a produir els vehicles elèctrics de la firma de l’oval.

El mes de novembre passat, Ford va comunicar que ajornava “qualsevol decisió que tinga a veure amb inversions” per a l’electrificació de la fàbrica, després de la visita que va fer al novembre a Almussafes el director d’Operacions de Ford Motor Company, Kumar Galhotra.