Ford reorganitza el seu pla de transició per fabricar models 100% elèctrics d’última generació a Almussafes abans del 2030

La multinacional Ford reorganitza el calendari previst per a escometre la transformació necessària en la factoria d’Almussafes per a començar a produir cotxes elèctrics.

Així ho va deixar entreveure la companyia en anunciar dimecres que finalment no s’acollirà al pla de finançament europeu al projecte estratègic per a la recuperació i transformació econòmica (Perte) del vehicle elèctric i connectat (VEC), en què se li havien assignat 106 milions.

En un comunicat, Ford va reconéixer “un retard en els plans de producció per a Espanya, cosa que significa que no es pot aprofitar el programa de finançament Perte” i va afegir que buscaran “oportunitats de finançament addicionals a mesura que avancen cap a una gamma de vehicles de passatgers totalment elèctrics per al 2030”.

Sobre aquest tema, fonts oficials de Ford van assegurar a elDiario.es que es tracta tan sols d’una qüestió de terminis ja que per a poder accedir a aquestes ajudes l’electrificació de la planta valenciana havia d’estar escomesa abans de juny del 2025.

En aquesta línia, segons ha esbrinat elDiario.es, la companyia ha modificat els terminis previstos inicialment per escometre un projecte més ambiciós amb la idea de començar a fabricar vehicles 100% elèctrics d’última generació abans del 2030. En aquest horitzó temporal, juntament amb el Govern i la Generalitat Valenciana es buscaran altres subvencions que substituïsquen el Perte esmentat.

Les mateixes fonts han descartat que la renúncia responga al fet que la multinacional haja modificat la seua posició respecte del futur de Ford Almussafes en assegurar que la tria de la planta valenciana per a fabricar els seus models elèctrics mai va estar vinculada al Perte.

En aquest sentit s’han pronunciat tant des del Govern valencià com des dels sindicats. Sobre aquest tema, el director general de Coordinació de l’Acció de Govern i responsable de l’Oficina Valenciana per a la Recuperació, Juan Ángel Poyatos, va assenyalar que la decisió de la companyia “és un canvi en els seus terminis, no en els seus plans” i ha incidit que mantenen “tot el suport per a aquesta transformació”.

Des d’UGT, sindicat majoritari, va atribuir la renúncia al Perte al fet de no tindre confirmats els nous models: “Des d’UGT sempre hem mantingut que allò realment decisiu i fonamental per a l’assignació de la nova plataforma elèctrica de Ford era que els treballadors arribàrem un acord amb la direcció, que assegurara un clima laboral estable i garantira les inversions necessàries per a escometre aquesta transformació cap a l’electrificació. En aquest sentit ens vam comprometre en la seu de Ford a Colònia”.

Segons van comentar, “en aquest moment cobra més importància l’Acord per l’Electrificació assolit el 27 de gener entre UGT i la companyia”, per la qual cosa van traslladar a la plantilla i al conjunt de la societat “tranquil·litat, ja que no està en qüestió escometre les inversions que garanteixen la construcció de la plataforma elèctrica compromesa en aquest acord i que garanteix milers de llocs de treball en molt bones condicions”.

Fonts d’Intersindical van comentar també que la decisió de la direcció és més “una qüestió tècnica organitzativa interna de Ford” i van afegir que són conscients que en els terminis actuals en virtut de l’acord signat “es concedia l’arquitectura nova de vehicles elèctrics”, per la qual cosa es van mostrar “tranquils, perquè això continua”.

A més, van afegir que “encara no estan assignats els vehicles i, per tant, és una decisió interna, perquè encara es desconeixen els models que es fabricaran”. Des d’Intersindical van exigir a la direcció “la mateixa professionalitat que demanen a la plantilla per a portar la càrrega de treball que mereix Almussafes”.