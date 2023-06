La fórmula que permetria a Catalá reorganitzar el Govern de València si necessitara donar entrada a Vox després de les eleccions generals

La pròxima alcaldessa de València, María José Catalá, va iniciar dilluns el traspàs de poder amb una reunió mantinguda amb l’alcalde en funcions, Joan Ribó, on tots dos van destacar la normalitat institucional com una cosa positiva per a la ciutadania i per a la institució. Catalá va sol·licitar a Ribó un informe de la situació dels grans temes, així com de cada regidoria.

La dirigent popular va donar pràcticament per descartat un acord amb Vox per a obtindre el seu suport amb vista a la constitució de l’Ajuntament i del seu nomenament com a alcaldessa que tindrà lloc dissabte 17 de juny: “La prioritat és arribar al dissabte i que governe la llista més votada, que és el Partit Popular. A partir d’aquest moment, hem de treballar en el plenari en les ordenances fiscals de què hem parlat que volem modificar amb acords puntuals de negociació i d’acords que es basen a millorar la neteja, la seguretat i abaixar els impostos, és molt difícil dir que no a aquestes tres coses”.

Com a futura alcaldessa de València, María José Catalá tindrà la potestat per a delegar les competències del Govern municipal entre els seus 13 regidors (inclosa l’alcaldia) mitjançant un decret que aprovarà després de la seua investidura dissabte en virtut del qual es repartiran les diferents àrees.

Aquest decret, no obstant això, es pot modificar en qualsevol moment si ho decidira així Catalá per a remodelar el seu equip donant entrada a nous regidors d’un altre partit i fent un nou repartiment de delegacions.

Aquesta és una de les bases que podria jugar Catalá si trobara una oposició frontal de Vox per a tirar avant les línies mestres del programa, fins i tot en el cas que davant una eventual victòria de la dreta en les eleccions generals del pròxim 23 de juliol el PP necessitara Vox per a governar i el partit de Santiago Abascal exigira donar entrada als representants de la seua formació en els diferents governs municipals.

Arribats a aquest punt, Catalá sempre tindria l’as en la mànega de poder remodelar l’equip de Govern i les diferents àrees municipals per donar competències als regidors de Vox, encara que, com va insistir dilluns, la seua idea és governar en minoria arribant a pactes puntuals per tirar avant els diferents projectes i actuacions. Està per veure l’actitud que adoptarà el grup municipal del partit d’extrema dreta davant aquest aparent menyspreu dels populars.