Francisco Camps va al banc dels acusats en l’últim compte pendent en l’Audiència Nacional per la traïció del seu “amiguito del alma”

Francisco Camps, expresident de la Generalitat Valenciana durant l’era de la corrupció del PP, continua prodigant-se en els mitjans de comunicació, on es postula com a improbable candidat a l’alcaldia de València. No obstant això, els mesos previs a les pròximes eleccions municipals, Camps haurà de fer un buit ben gran en la seua agenda per asseure’s en el banc dels acusats en l’Audiència Nacional (AN) en l’últim judici pels contractes de la trama Gürtel. El tribunal ha fixat el calendari del judici, en 60 sessions que començaran el 17 de gener del 2023 i que s’allargaran fins al mes de maig, en ple període preelectoral.

L’expresident de l’executiu valencià, que ha eixit airós de nombroses causes de corrupció, s’ha resistit per activa i per passiva al fet que l’AN el jutge. La seua defensa fins i tot va sol·licitar al tribunal que elevara fins huit qüestions prejudicials relatives a la seua imputació en Gürtel al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, una petició que l’AN va rebutjar.

Així doncs, a Camps no li queda més remei que asseure’s en el banc dels acusats, per un presumpte delicte de prevaricació, arran del seu processament pel Jutjat Central número 5 de l’AN, encarregat del ‘cas Gürtel’.

L’expresident de la Generalitat Valenciana està acusat per pretesament donar instruccions a la directora general de Promoció Institucional llavors Dora Ibars per a afavorir a Orange Market, empresa de la trama Gürtel a València, en el muntatge de l’expositor en Fitur, el cost del qual va ascendir a 366.529 euros mitjançant contractes menors.

La causa va nàixer arran de la confessió de la seua antiga mà dreta, l’exsecretari general del PP valencià Ricardo Costa, i d’Álvaro Pérez El Bigotes, responsable de l’empresa Orange Market. La Fiscalia Anticorrupció demana dos anys i sis mesos de presó i inhabilitació per a càrrec públic durant 10 anys per a l’expresident per delictes de prevaricació i frau.

En el banc també s’asseuran els exconsellers Alicia de Miguel, Luis Rosado i Manuel Cervera, a més de 17 directius i tècnics de l’Administració autonòmica.

“Estem davant una situació d’il·legalitat manifesta que Camps Ortiz coneixia, quan van ser plenament conscients de l’arbitrarietat de totes les resolucions, és a dir, que estava resolent-se al marge de la llei, donant cobertura a una situació creada més enllà de tot procediment legal i que provocava un resultat injust”, assenyalava l’ordre de processament del jutge José de la Mata.

En contra seu compta la “declaració directa i contundent”, segons l’expressió del jutge instructor, del seu antic “amiguito del alma”, Álvaro Pérez El Bigotes. I també la confessió de Ricardo Costa, tots dos penedits que no van dubtar a trair l’expresident valencià.

Encara que Camps ha eixit il·lés judicialment de nombroses causes (especialment del cas dels vestits, la defensa del qual va pilotar el reconegut penalista valencià Javier Boix), la seua presència en el banc dels acusats de l’AN complica el panorama que ha anat planejant per a una eventual eixida sense condemnes de l’allau de casos de corrupció sorgits durant el seu mandat. Francisco Camps fins i tot va contractar una firma de comunicació per intentar netejar la seua imatge pública. Una tasca complicada encomanada a una empresa propietat d’un processat del PP per estafa, tal com va revelar elDiario.es.

La seua insistència a oferir-se com a candidat a l’alcaldia de València la veuen absurda en el seu partit, pel fet d’haver quedat la imatge de l’expresident vinculada per sempre als nombrosos casos de corrupció que van assolar la seua etapa al capdavant de la Generalitat Valenciana. Els mesos previs a la campanya electoral, Camps els viurà des del banc dels acusats de l’Audiència Nacional. Un mal lloc per a qualsevol polític.