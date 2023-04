Frenada al fem urbà: la generació de residus descendeix un 1,84% en l'àrea metropolitana de València

Frenada a la generació de residus urbans en l'àrea metropolitana de València durant el primer trimestre del 2023. Les plantes de l'Entitat Metropolitana de Tractament de Residus (Emtre) han processat un total de 134.629 tones entre gener i març, enfront de 137.147 tones del mateix període en 2022, la qual cosa ha suposat un descens de l'1,84%, segons les dades de l'organisme que presideix el vicealcalde de València, Sergi Campillo. Pel que fa a l'ús del contenidor marró, les dades confirmen el creixement de la recollida selectiva dels bioresidus d'origen domèstic, que ha passat de 11.364 tones en el primer trimestre del 2022 a 14.419 ara, el que vol dir un increment de quasi un 27%.

Aquesta tendència última es veu reflectida de diferent manera en els 45 municipis de l'àrea metropolitana. Així, València ha protagonitzat un increment del 9,79% en l'ús del contenidor marró, en registrar 10.029,48 tones en el primer trimestre del 2023, enfront de 9.135,16 en 2022. Torrent ha augmentat un 24,62% en passar de les 34,60 tones del 2022 a les 43,12 d'ara. En el cas de Paterna, el creixement és d'un lleu 0,55% ja que va depositar 39,92 tones en el contenidor d'orgànica en el primer trimestre del 2022 i per a enguany han sigut 40,14.

“En el cas de la matèria orgànica i també en la resta de residus com el cartó, el tèxtil o els envasos lleugers, que tenen el seu propi contenidor en la via pública, l'equació és molt senzilla”, ha assenyalat l'Emtre en un comunicat. “Com més gran siga el percentatge de recollida selectiva, menor serà la quantitat de residus que acaben finalment en l'abocador. Aquest fet suposarà a més un estalvi als ajuntaments en l'impost sobre el depòsit de residus en abocadors, que ix a 30 euros per tona mètrica de rebutjos de residus municipals”.

El fet és que els ajuntaments i mancomunitats de l'Emtre han protagonitzat en el primer trimestre del 2023 un lleuger descens en la producció total de residus domèstics, de manera que entre gener i març d'enguany, les plantes de tractament i valorització de l'Emtre a Manises i Quart de Poblet han rebut menys fem que en el mateix període de l'any passat.

El 'Big Data' de l'Àrea Metropolita de València reflecteix una disminució de la producció de residus en els primers mesos de l'any en els municipis de Torrent (-3,96%), Paterna (-1,56%), Mislata (-4,49%), Burjassot (-1,50%) i Manises (-1,50%), mentre la ciutat de València manté pràcticament estable la generació de residus (0,19%).

Les dades espectaculars de Meliana després d'adoptar el “porta a porta”

Destaca en les dades de l'Emtre el municipi de Meliana amb una reducció del 36,23%, en passar de poc més de 903 tones en 2022 a 576 en 2023, després de la recent implantació del sistema 'porta a porta'.

Aqueix sistema de recollida de residus domèstics “porta a porta” també ha fet que Meliana destaque en l'eficàcia del tractament selectiu. “La instauració progressiva de la recollida selectiva dels bioresidus d'origen domèstic provoca casos de creixements cridaners com els protagonitzats pels veïns i veïnes de Meliana, amb prop de 180 tones en el que portem d'any o els de municipis que van implementar el contenidor marró en 2022 com Aldaia, amb 1.050,30 tones en els tres primers mesos de 2023”, assenyala l'Emtre.

Dues mancomunitats i un consorci

D'altra banda, les dues mancomunitats els residus urbans de les quals processa l'Emtre han augmentat la seua producció de fem domèstic. La de l'Horta Nord ha augmentat un 2,79% i la Mancomunitat del Carraixet, un 16,38%. Uns altres municipis que trenquen la tendència general de reducció de deixalles són Alaquàs (4,58%), Massanassa (4,20%) i Picanya (10,06%).

Les plantes de l'Emtre també han tractat poc més de 12.859 tones de residus procedents del consorci que agrupa les comarques de la Safor, la Vall d'Albaida, la Costera, la Canal de Navarrés i la Vall de Cofrents-Aiora, que encara no disposa d'una planta pròpia i té un conveni amb l'entitat metropolitana per a valorar una part dels seus residus. Han sigut 719 tones menys que en el primer trimestre de 2022.