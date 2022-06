El futur dels ports europeus en plena emergència climàtica, a debat a València

Experts i ponents clau es donen cita dijous i divendres a la Ciutat de les Arts i les Ciències de València per debatre la temàtica ‘Potenciar els ports d’Europa’.

La ciutat es converteix així en la capital europea dels ports amb la presència de responsables dels recintes de València, Rotterdam, Anvers, Algesires, Dublín, Klaipeda, Amsterdam, Bremen, Esjberg o l’Associació de Ports Britànics, entre altres.

La lluita contra el canvi climàtic i la descarbonització serà un dels eixos centrals de la conferència anual de l’Organització Europea de Ports Marítims (ESPO), la institució que representa les autoritats, les associacions i les administracions portuàries dels països de la Unió Europea.

Es tracta d’un fòrum d’anàlisi i debat sobre els reptes del sistema portuari europeu marcats per la crisi sanitària mundial que s’ha passat o la situació geopolítica amb situacions com la invasió russa a Ucraïna o les incerteses energètiques. Un entorn que necessita uns ports àgils i resistents als conflictes que garantisquen el subministrament de matèries primeres i béns, i al seu torn, compromesos amb la sostenibilitat i la descarbonització.

L’esdeveniment serà inaugurat pel president de Ports de l’Estat, Álvaro Rodríguez, la consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Rebeca Torró, la presidenta d’ESPO, Annaleena Mäkilä, i el president de l’Autoritat Portuària de València (APV), Aurelio Martínez.

Entre les ponències destaca la intervenció de David Criekemans, Professor associat de política internacional en la Universitat d’Anvers i de geopolítica en l’Institut d’Estudis Geopolítics de Ginebra (Suïssa), que explicarà el paper dels ports com a centres energètics del futur.

Per part seua, el president del port d’Algesires, Gerardo Landaluce, el director general del port de Dublín, Eamonn O’Reilly, el director general del port de la Mar del Nord, Daan Schalck o el CEO del port de Riga, Ansis Zeltins explicaran les claus per a potenciar el paper dels ports en l’activitat econòmica i social d’Europa.

En matèria de medi ambient, se celebrarà una taula per explicar les polítiques europees en el marc del pacte verd europeu a càrrec de les eurodiputades Caroline Nagtegaal i Inmaculada Rodríguez, l’eurodiputat i ponent de FuelUE Maritime, Jorgen Warborn, el membre de la vicepresidència de la Comissió Europea, Daniel Mes o el coordinador europeu de les autopistes de la mar, Kurt Bodewing.

Al llarg d’aquests dos dies, se celebraran més activitats i taules de treball en què es tractaran temes com conciliar l’ambició climàtica i una economia europea forta, el nou panorama energètic, problemes i solucions en la cadena de subministrament, les tendències de governança portuària o el paper de la Xina.

Esmenes a l’ecotaxa

Com ha informat elDiario.es, el ple del Parlament Europeu va aprovar al setembre del 2020 que les emissions contaminants del sector marítim foren tingudes en compte en el sistema europeu de comerç de drets d’emissions (MTS, pel nom en anglés), del qual ja formen part altres sectors de consum energètic intensiu o l’aviació comercial.

La proposta inicial de la Comissió Europea consistia a estendre el règim europeu de drets d’emissió a vaixells de 5.000 contenidors o més, pel que fa a les seues emissions de CO₂ en diversos viatges. Així doncs, es pretenia incloure el 50% de les emissions en viatges amb origen a la Unió Europea i destinació en un port extracomunitari i viceversa, el 100% de les emissions de viatges intracomunitaris i cabotatge i el 100% de les emissions procedents de vaixells atracats en un port de la Unió Europea.

No obstant això, tal com van advertir des de diferents sectors empresarials i portuaris espanyols, això pot induir a la picardia per part de les companyies, en el sentit que podrien incloure en les seues rutes habituals escales en ports no europeus pròxims a països membres amb l’objectiu d’estalviar-se gran part de l’ecotaxa, cosa que al seu torn faria perdre competitivitat als ports de la Península.

Per evitar aquesta situació, el grup parlamentari socialista a Brussel·les ha plantejat diverses esmenes que, segons fonts socialistes, compten amb el suport del PP i de l’Esquerra Europea (GUE), entre altres grups, per la qual cosa previsiblement seran aprovats en el ple que se celebrarà entre el 6 i el 9 de juny.

Les mateixes fonts expliquen que les esmenes es plantegen per donar resposta a la preocupació d’Espanya en el paquet ‘Fit for 55’ sobre la fugida de carboni a ports de tercers estats pròxims al continent europeu, la qual cosa perjudicaria ports com Algesires, València i Barcelona, en competència amb Tànger i altres competidors molt menys compromesos amb l’ambició climàtica. Aquesta fugida de carboni generaria a la llarga més emissions globals i repercutiria en la competència dels ports espanyols.