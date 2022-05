Gandia reallotja en un hostal l’home desnonat per al qual demanava empara la Comissió de Drets Humans de l’ONU

“Estic molt marejat després de tot el desgavell del desnonament, la cosa ideal hauria sigut un pis amb un lloguer assequible que puga pagar, però, bé, almenys en l’hostal m’apanye”.

Així es va manifestar Francisco Borrull, de 44 anys, tot just accedir a l’habitació de l’hostal en què a partir d’ara s’allotjarà després del desnonament que va patir dimecres de l’habitatge que feia anys que ocupava amb un amic en un edifici propietat de l’Ajuntament de Gandia situat en el número 57 del carrer del Perú.

Com ha informat elDiario.es, una resolució del Comité de Drets Econòmics, Socials i Culturals de l’Organització de Nacions Unides (ONU) aconseguida per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) va sol·licitar la suspensió fins que hi haja una alternativa residencial.

No obstant això fonts de la PAH van comentar que “a les 9 del matí, membres de la PAH Safor-Valldigna i altres col·lectius de la ciutat, es van personar a les portes de l’edifici del carrer del Perú, número 57, de Gandia”. Francisco esperava dalt, “després de moltes nits en vetla, en un estat d’ansietat i molta angoixa, esperant que la mobilització popular aconseguira parar el desnonament”.

“Encara no he tret les meues coses. Ho tinc tot en bosses de fem, perquè no puc creure’m que això passe de veritat”, va explicar entre llàgrimes. Desgraciadament, minuts més tard, i una mica abans de l’hora marcada per l’ordre de desnonament emesa pels jutjats, la comissió judicial es va presentar davant la porta de Francisco.

Les mateixes fonts van informar que l’ordre de desnonament i la presa de possessió de l’immoble va ser executada: “Francisco ha sigut allotjat hui mateix en una pensió de la ciutat i hi romandrà fins que trobe una alternativa residencial real. Això, que ha rebut el vistiplau verbal del consistori, a través del seu advocat (present en aquests moments), ha quedat gravat en l’acta de la secretària judicial dels Jutjats de Gandia, a petició de la Plataforma, però no hi ha cap document del consistori que ho reculla”.

La PAH Safor-Valldigna va lamentar que s’haja deixat al carrer una persona vulnerable, “perquè una pensió no és una solució residencial”, afirmen. La realitat és que Francisco està “amb totes les seues pertinències al carrer, ja que no podrà portar-les a la pensió; tota una vida ficada en bosses de fem”.

La lluita de la PAH, juntament amb Francisco, no acaba ací: “Vetlarem per l’acompliment del compromís verbal de l’Ajuntament i denunciarem cada mil·límetre de noves vulneracions dels seus drets fonamentals”.

Fonts de l’Ajuntament de Gandia van assegurar que “des del primer moment s’ha buscat una solució” per a Francisco i que “els serveis socials estan en contacte permanent amb ell, com demostra que se l’ha ajudat a aconseguir l’ingrés mínim vital, una ajuda que es veu complementada cada mes amb la renda valenciana”.

Les mateixes fonts van recordar que “aquestes ajudes estan supeditades a la cerca d’una alternativa residencial i a la realització de cursos que li permeten formar-se i trobar una faena que faça possible superar la situació actual”.

“Durant aquesta setmana els serveis socials han oferit solució residencial a aquesta persona. En aquests moments, exigeix també que s’aporte una solució a la situació d’una altra persona, de la qual l’Ajuntament desconeix l’existència o la situació. Els Serveis Socials de l’Ajuntament de Gandia han tornat a citar la persona amb la finalitat de buscar una alternativa a la situació sempre garantint que no es quede al carrer”, van assegurar.