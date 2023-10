La Generalitat demana a les Corts més temps per a respondre a les preguntes parlamentàries per “sobrecàrrega” del personal després de retallar-lo

Treballar és un verb complicat si no té subjecte. És el que comença a passar en l’Administració pública valenciana quatre mesos després del canvi de Govern autonòmic, que s’ha topat amb algunes dificultats a l’hora de dur a terme les seues tasques per la falta de personal.

La Generalitat Valenciana del PP i Vox, que presumeix d’haver retallat personal assessor, demana ara a les Corts Valencianes una pròrroga en els terminis per a les respostes parlamentàries a l’oposició. La raó, segons consta en els escrits, és la “sobrecàrrega de treball” en les unitats administratives de les conselleries, que no poden recopilar la documentació reclamada dins del termini i en la forma corresponent, i per “la complexitat” de la documentació sol·licitada.

Les sol·licituds de la pròrroga de 20 dies, previstes en el reglament de les Corts Valencianes, arriben a penes un dia després que el Consell aprovara una reducció en els assessors. La portaveu de l’executiu, Ruth Merino, va comunicar el 3 d’octubre passat que es retallaria a la meitat el personal eventual de les conselleries, que passaria dels 116 de l’últim mandat a 61 persones per a aquest. La retallada es fa amb l’argument que els assessors són “greix” de l’Administració i bona part d’ells són prescindibles, cosa que suposa un estalvi de tot just 3,3 milions d’euros a l’any. La petició de més temps les Corts es va fer el dia 4 del mateix mes.

Els grups parlamentaris del PSPV i Compromís han demanat documentació sobre les reversions hospitalàries i els informes que les justifiquen, l’inici del curs escolar i les incidències registrades en el sistema informàtic, els responsables de formació educativa i licitacions de la Conselleria de Territori. Educació, Sanitat, Hisenda i Territori són els departaments a què van dirigides les preguntes i que al·leguen la sobrecàrrega de faena. El PP va ser especialment bel·ligerant en la seua etapa en l’oposició amb les peticions de documentació i les preguntes escrites als consellers del Govern del Pacte del Botànic i van arribar a acudir als tribunals per falta d’informació.