La Generalitat habilitarà 5.000 places vigilades per a patinets i bicis en estacions de metro i Rodalia de València

L’àrea metropolitana de València registra un total de 4.878.430 desplaçaments diaris, dels quals els desplaçaments sostenibles ja són majoritaris, amb un 58,7% del total. En concret, un 40,9% es fan a peu, un 2,4% amb bicicleta o patinet i un 15,4% en transport públic (bus i metro), segons les últimes dades recollides el 2018.

No obstant això, per a distàncies superiors a 10 quilòmetres, quasi el 80% dels desplaçaments es fan en vehicle privat. Això dona lloc al fet que una part important dels més de 850.000 desplaçaments d’entrada i eixida de la ciutat en el dia es facen en vehicle privat.

Així ho recull el Pla de Mobilitat Metropolità de València presentat fa poc, el document estratègic de la Generalitat Valenciana per a les actuacions en matèria d’infraestructures públiques de transport fins al 2035. L’objectiu consisteix a augmentar en 220.000 el nombre de persones que diàriament fa ús de maneres sostenibles per a desplaçar-se.

Com va informar elDiario.es, el pla preveu actuacions importants en matèria de transport públic, com ara un segon túnel en la xarxa de metro de València entre l’Albereda i Bailén, una obra clau per a millorar freqüències en el servei de metro que permetrà comptar amb una nova estació en el centre de València, al voltant de la plaça de l’Ajuntament. L’estació de l’Albereda es convertiria així en el gran punt d’interconnexió de línies de la xarxa de Metrovalència i permetria un nombre més elevat de serveis i una millora de la freqüència global de la xarxa.

Però, a més d’aquestes grans inversions, també es preveu el foment de la intermodalitat entre maneres de transport sostenibles. En concret, s’habilitaran 65 estacionaments protegits en diferents estacions de metro i de Rodalia de València amb capacitat per a 5.000 bicicletes i patinets. En concret, ja es va posar un en marxa en l’estació de Torrent Avinguda i els següents s’habilitaran en les estacions de metro d’Entroncament, Alboraia-Peris Aragó i Quart de Poblet.

Per a fer ús d’aquestes instal·lacions, els usuaris han de portar una targeta carregada amb un títol de transport en vigor. La targeta ha de registrar-se prèviament en el web i per a accedir al cicloparc cal acostar aquesta targeta al lector situat al costat de la porta d’accés i les bicicletes han de col·locar-se en els llocs habilitats per a això, sense ocupar més espai que el reservat per a cadascuna.

El temps màxim que pot romandre una bicicleta dins d’aquest cicloparc és de 24 hores i, passat aquest temps, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) pot retirar-la.

A més, pel que fa als modes sostenibles, el Pla de Mobilitat preveu la creació de 1.047 quilòmetres de vies ciclistes i per als vianants en deu corredors entre València i la seua àrea metropolitana. A més, pretén implantar un sistema de bicicleta pública per a 41 municipis que complemente el Valenbici de la capital.