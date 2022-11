La Generalitat organitza la primera Biennal de Cooperació, un espai de sensibilització davant l’acció humanitària

La Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica converteix la plaça de l’Ajuntament de València en un contenidor d’activitats relacionades amb la cooperació al desenvolupament. El departament que dirigeix Rosa Pérez Garijo impulsa Cooperarium, la primera Biennal de Cooperació, una forma de sensibilització cap als drets humans a escala global prenent com a partida les accions impulsades pel sector públic i les ONGD.

El departament vol fer èmfasi en el sentit experiencial, que l’esdeveniment vaja “més enllà d’una fira informativa” apunta Clara Tirado, directora general de Cooperació. Tirado, una de les denunciants del saqueig de fons públics de Cooperació en l’època de PP –el conegut cas Blasco– és l’artífex d’aquesta primera gran cita de les ONGD a la Comunitat Valenciana i fa valdre aquesta fórmula per a “obrir la política de cooperació a les entitats”.

La directora general destaca les accions participatives i les accions singulars amb escolars de tota la Comunitat Valenciana. Prop de 900 alumnes dels centres valencians acudiran a les jornades, en col·laboració amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, i s’han programat una sèrie d’activitats interactives a la recerca de fomentar la participació ciutadana, un altre dels pilars de la conselleria.

La biennal divideix les seues accions en tres espais: acció humanitària i ajuda d’emergència, tallers didàctics i l’àgora, un espai de debats que també acollirà les conclusions de la Universitat de Tardor. El programa incorpora tallers, xarrades, debats i accions artístiques per acostar al públic les accions en matèria humanitària. Durant el 4 i el 5 de novembre la plaça de l’Ajuntament acollirà intervencions de defensores dels drets humans, converses sobre la banca ètica i el finançament d’armament, exposicions sobre accions de sostenibilitat amb l’enfocament dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i tallers sobre la figura de l’activista Greta Thunberg. En matèria artística, s’han programat diversos concerts, un mural col·laboratiu i una acció amb la Muixeranga d’Algemesí com a manera de “teixir aliances” internacionals. La biennal, impulsada per la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, compta amb la col·laboració de la Coordinadora Valenciana d’ONGD, més de 30 ONGD, les universitats públiques valencianes, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i el Fons Valencià per la Solidaritat.

El pressupost de Cooperació arriba a 72 milions d’euros

La Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica destinarà per al 2023 un pressupost de 72 milions d’euros per a cooperació, segons ha anunciat la titular d’aquesta cartera, Rosa Pérez Garijo. La consellera ha presentat el V Pla Director de la Cooperació Valenciana al Desenvolupament en el Centre del Carme Cultura Contemporània, un acte en què ha assenyalat que el full de ruta de la cooperació valenciana “consolida les polítiques públiques de cooperació i la defensa dels drets humans”. El 2015, últim exercici amb els pressupostos del PP, la partida per a cooperació era de 3,8 milions d’euros.

El pla recull dos compromisos pressupostaris demanats per les entitats. D’una banda, augmenta almenys un 10% anual el pressupost del programa de cooperació per als dos últims anys de la legislatura. Del 2021 al 2023 “hem pujat més del 100%, i hem passat de 35 milions a 72 per al pròxim exercici”. D’altra banda, preveu l’elaboració d’un informe sobre la previsió de destinar, abans que acabe el 2030, el 0,7% del pressupost de la Generalitat a ajuda oficial al desenvolupament, “un compromís que per al Govern del Botànic és ineludible”, recalca Garijo.