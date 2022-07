La Generalitat Valenciana demana al Govern més recursos per a uns “pressupostos expansius”

La Generalitat Valenciana insisteix al Govern central en la necessitat de les autonomies d’obtindre més recursos econòmics. El conseller d’Hisenda, Arcadi España, trasllada aquest dimecres a l’executiu la reclamació, que compta amb el suport de l’arc parlamentari, que el Govern incremente la dotació pressupostària a les comunitats autònomes per fer front a les conseqüències de la Covid i a la crisi derivada de la guerra a Ucraïna.

“La prioritat de la Generalitat és aconseguir un volum de recursos important, volem que l’aportació de l’Estat siga més elevada, que hi haja un creixement que ens permeta abordar amb garanties les conseqüències de la crisi i de la guerra”, apuntava el conseller abans de la reunió de la Comissió Mixta Consell-Corts, una trobada entre els representants d’Hisenda i els diputats del ram previ al Consell de Política Fiscal i Financera.

El dirigent reitera a l’executiu la necessitat d’avançar en el model de finançament autonòmic i reclama que responga “com més prompte millor” a les al·legacions que les comunitats autònomes van presentar el febrer passat. Hisenda va enviar al novembre una proposta de càlcul de la població ajustada, un dels criteris que seran de referència en el nou sistema, i des de fa mig any no ha tornat a transcendir cap avanç en la reforma. A més, Espanya insisteix que s’ha d’instaurar un model de dèficit asimètric que no penalitze les comunitats autònomes endeutades a conseqüència de l’infrafinançament, com és la valenciana, una reforma del deute autonòmic i un fons que “ajude les comunitats autònomes a fer front als seus pagaments”.

El ministeri que dirigeix Maria Jesús Montero ha convocat dimecres els responsables de les finances autonòmiques per informar-los de la taxa de referència de dèficit públic que els governs autonòmics hauran de tindre en compte amb vista a elaborar els seus pressupostos per a l’any vinent. La previsió és que el dèficit autoritzat s’eleve del 0,1 al 0,3%, un marge de maniobra més gran per als responsables autonòmics. La trobada es produeix un dia després que el Consell de Ministres aprove un sostre de despesa rècord a Espanya, empés pels fons europeus que els 27 països membres van aprovar per a fer front a la pandèmia.

En aquest context, el conseller d’Hisenda, del PSPV, advoca perquè el Govern central òbriga una mica més la mà amb els comptes autonòmics i incremente els recursos que ja són una reivindicació tradicional de la Generalitat Valenciana. Espanya “espera” que la liquidació dels comptes del 2021, els lliuraments a compte del sistema de finançament i el dèficit autoritzat siguen “millor” que les xifres de l’últim any, cosa que donarà “més estabilitat pressupostària” al Govern autonòmic, “per a tindre uns pressupostos expansius”. L’augment de la despesa pública en sanitat, educació i serveis socials és una de les exigències de Compromís, soci dels socialistes en el Govern del Botànic, que reclama repetir una comissió negociadora dels comptes públics de manera conjunta.