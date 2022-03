La Generalitat Valenciana destina 750.000 euros per a actuacions de memòria històrica i exhumació de fosses

La Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica ha convocat la concessió de diferents línies de subvencions destinades a actuacions de memòria històrica i democràtica valenciana durant l’exercici 2022, ajudes que ascendeixen a un import total de 750.000 euros.

La consellera Rosa Pérez Garijo ha afirmat que el seu departament continua “fent passos importants” en polítiques de memòria, justícia i reparació, en tasques, com ara aconseguir un territori lliure de fosses, “objectiu que ens vam marcar al començament de la legislatura i en què els ajuntaments i les associacions de memòria democràtica fan un paper essencial”.

A més, Pérez Garijo s’ha referit a la línia de subvenció per a la retirada de vestigis del franquisme, que ha qualificat de “fonamental” per a democratitzar els espais públics del nostre territori “com a forma de reparació de les víctimes i per a poder continuar avançant en polítiques de qualitat democràtica”.

Segons indica la publicació del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), el termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes, des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria, termini que comença el 2 de març i conclourà el pròxim 1 d’abril. El procediment es farà exclusivament de manera telemàtica en el portal de la Generalitat.

Llocs de la memòria i retirada de vestigis

D’una banda, el DOGV ha publicat la convocatòria d’ajudes destinades a ajuntaments, mancomunitats, entitats i associacions sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a la realització d’actuacions relacionades amb la memòria històrica i democràtica valenciana, la posada en valor dels llocs de la Memòria i retirada dels vestigis relatius a la Guerra Civil i la fi de la dictadura.

Aquestes subvencions disposen d’un pressupost de 450.000 euros per a l’any 2022, una quantitat que permetrà la posada en valor dels llocs de la memòria mitjançant la instal·lació d’elements testimonials en reconeixement d’edificis, llocs i espais geogràfics vinculats a la memòria històrica, per haver-hi passat algun tipus d’actuació o esdeveniment en el període comprés entre l’esclat de la Guerra Civil i la fi de la dictadura.

Igualment, aquesta dotació contribuirà a procedir a la retirada de símbols o elements contraris a la memòria democràtica, així com a la substitució del nomenclàtor dels carrers que incomplisquen el que s’estableix en la Llei 52/2007 de 26 de desembre i la Llei 14/2017 de 10 de novembre.

Al seu torn, servirà per a la realització d’actuacions, com ara informes, estudis i projectes que impulsen la identificació, la localització i la recuperació d’edificis, llocs, monuments o vestigis de la memòria democràtica o la difusió i la revaloració d’aquests.

Exhumació de víctimes de la Guerra Civil i la dictadura

El DOGV també ha publicat la convocatòria de subvencions per al finançament de projectes destinats a la realització d’actuacions de localització, verificació, delimitació de fosses, exhumació, estudi antropològic, custòdia i reinhumació de les víctimes desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura, fetes per ajuntaments, mancomunitats, així com entitats i associacions sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana.

La Generalitat destinarà un total de 150.000 euros el 2022 per a aquestes accions, que tindran la consideració d’actuacions arqueològiques. La sol·licitud haurà d’anar acompanyada, a més de la documentació i les declaracions responsables requerides en la convocatòria, d’un pla d’intervenció detallat per fases per a la realització del projecte d’intervenció amb el cost de la proposta en conjunt i detallat en cadascuna de les etapes.

Promoció i difusió de la memòria democràtica

També s’han convocat subvencions destinades a entitats i associacions sense ànim de lucre de la Comunitat per a la realització de projectes i iniciatives relacionats amb la promoció i la difusió de la memòria històrica i democràtica valenciana durant l’exercici 2022.

Aquestes ajudes, que ascendeixen a 150.000 euros, pretenen la salvaguarda, el coneixement i la difusió de la història de la lluita dels valencians i valencianes pels seus drets i les seues llibertats democràtiques, en el període que abasta des de la proclamació de la Segona República Espanyola, el 14 d’abril de 1931, fins a l’entrada en vigor de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat, el 10 de juliol de 1982, en nom de la promoció de la convivència i de l’augment en la qualitat de la vida democràtica.

Tal com recull el DOGV, es podran subvencionar projectes i actuacions de commemoració o d’homenatge de persones i d’esdeveniments relacionats amb la memòria històrica i democràtica valenciana; així com iniciatives que promoguen la difusió i la formació en matèria de memòria històrica i democràtica valenciana, a través de l’organització de congressos, simposis, jornades, seminaris i exposicions temporals, productes audiovisuals, edició de publicacions i projectes educatius.

No formen part d’aquesta convocatòria les obres o les faenes que modifiquen la forma o la substància de qualsevol mena d’elements, edificis, restes històriques i vestigis relacionats amb la recuperació de la memòria històrica i democràtica.