La Generalitat Valenciana estudia limitar també la participació dels majors en els bous al carrer

L’última mort en festejos de bous al carrer, un home de 74 anys en la localitat d’Almassora, ha fet que la Generalitat Valenciana considere limitar la participació de les persones majors en aquesta mena de celebracions. No ha sigut un cas aïllat, ja que dels nou morts aquest any 2022, any de rècord en sinistres, tres tenien més de 70 anys. La d’Almassora ha sigut la tercera persona major, i va estar precedida d’una persona de 80 anys que moria en els festejos de Canet d’en Berenguer a mitjan setembre, i al final d’agost una altra persona de 71 anys a Almedíxer.

Davant aquestes circumstàncies el secretari autonòmic de Seguretat i Emergències, José María Ángel, ha advocat dijous per millorar el protocol de seguretat dels bous al carrer per “garantir que no hi accedisquen els menors ni cap persona que no estiga en condicions” –com ara per haver ingerit alcohol o substancies estupefaents o que no porte la roba adequada– i ha plantejat així mateix que les persones majors no haurien de circular pels carrers quan se celebren aquests festejos.

Ángel ha subratllat l’edat de la víctima “no per minimitzar” aquesta mort, sinó per “posar en valor que probablement aquest home no hauria d’estar circulant pel carrer quan està produint-se un fenomen d’alt risc” perquè “un bou mata”. Per això, ha insistit que cal millorar la seguretat per “minimitzar aquest factor del drama en què estem immensos enguany a la Comunitat Valenciana”.

Sobre la novena víctima mortal, Ángel ha traslladat la condolença de les institucions públiques, però ha recalcat: “No podem deixar de mirar sobre aquesta nova mort, perquè seria com oblidar-se d’aquesta circumstància”.

Pel que fa a aquesta limitació per damunt de l’edat, el president de la Federació de Penyes de Bous al Carrer, Germán Zaragoza, ha reconegut que és “molt complicat” i ha assenyalat que els seus estudis jurídics adverteixen que podria arribar a ser “anticonstitucional”. Malgrat tot, també ha admés que, quan acabe la temporada taurina, “cal fer una anàlisi” sobre el futur dels festejos i la modificació del reglament de seguretat.

L’alcaldessa d’Almassora minimitza els morts

La novena mort en els bous al carrer no és una xifra alarmant per a l’alcaldessa d’Almassora. “No és un percentatge que els pose en dubte”, sinó “més aïna al contrari”, tenint en compte la gran quantitat d’actes taurins que se celebren cada any a la Comunitat Valenciana, assenyalava l’alcaldessa Merche Galí després d’un minut de silenci institucional i la represa de les festes.

Merche Galí, va destacar que en aquesta mena de festejos “es posen moltes mesures de seguretat”, alhora que va reconéixer que “el risc està present i qualsevol persona que accedeix a un recinte taurí n’ha de ser conscient”. D’altra banda, va apuntar que és la primera víctima mortal en els bous al carrer d’Almassora en 50 anys, després de registrar-se l’últim en 1971.

D’aquesta manera l’alcaldessa, del PSPV, va expressar el seu suport a aquesta mena de celebracions en la línia en què ho han fet altres edils de localitats, com el Puçol, on la seua alcaldessa (del PP) minimitzava els morts afirmant que hi ha hagut més víctimes per ofegament a les platges a l’estiu, i que d’això “no es parla”.

Altres alcaldes, com els de Tavernes de la Valldigna o Sueca, ja han optat per no celebrar aquests festejos taurins, tant per la seguretat com pels preus a què s’han posat les assegurances.