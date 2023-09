La Generalitat Valenciana fulmina el sotssecretari de Justícia nomenat per Vox perquè va ser condemnat per violència de gènere en 2011

El president valencià, Carlos Mazón, fulmina un alt càrrec de la Conselleria de Justícia, de Vox, després d'assabentar-se que va ser condemnat per violència de gènere. Ha convocat un ple extraordinari del Consell aquest dijous per a destituir Luis Manuel Martín Domínguez, sotssecretari de la Conselleria de Justícia que gestiona Elisa Núñez, després que aquesta l'informara de la condemna.

Segons ha explicat la portaveu del Govern valencià, Ruth Merino, la consellera de Justícia ha tingut coneixement de la condemna aquest matí i ho ha traslladat immediatament al president. La sentència, segons ha apuntat, es va dictar de conformitat amb el condemnat en 2011. Merino ha assenyalat que “es tracta d'una pérdua absoluta de confiança” de la consellera, per la qual cosa s'ha procedit al seu “cessament de manera immediata” i la setmana vinent es nomenarà un nou sotssecretari. Martín Domínguez no fa ni dos mesos en el càrrec i no havia informat de la condemna.

En la mateixa roda de premsa, la titular de Justícia ha rebutjat comentar la sentència per respecte a la llei de protecció de dades. “És un tema personal”, ha considerat, insistint a no comentar cap aspecte judicial referit al ja exalt càrrec. Núñez ha emmarcat la decisió d'apartar l'alt càrrec en l'acord de govern entre PP i Vox per a la Generalitat Valenciana i ha eludit fer valoracions sobre les consideracions del seu partit respecte a la violència de gènere.

Es tracta del segon representant de Vox amb una condemna per violència de gènere, després del diputat en el Congrés i ex número 1 per València, Carlos Flores. El parlamentari va ser condemnat per violència psicològica contra la seua exmuller en 2002.

Aquesta setmana, el grup parlamentari d'extrema dreta i el PP han modificat el protocol en les Corts Valencianes per a retirar el terme “violència masclista” de les pancartes que mostren en els minuts de silenci. La decisió arriba després de les crítiques a la presidenta de la Cambra, Llanos Massó, de Vox, per apartar-se de la condemna institucional en les dues convocatòries per sengles assassinats masclistes. El lema serà “no a la violència contra les dones”.