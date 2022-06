La Generalitat Valenciana prepara la primera pujada de tarifes en els taxis en huit anys davant a l’alça del preu del gasoil

L’augment desmesurat dels combustibles és una de les conseqüències principals de la guerra d’Ucraïna i en aquest sentit el sector del transport és un dels més perjudicats. El col·lectiu del taxi és un dels afectats i, en el cas de la Comunitat Valenciana, s’ha vist més danyat pel fet de sumar un total de huit anys amb les tarifes congelades.

Segons explica el president de la Confederació de Taxistes Autònoms, Fernando del Molino, “mentre que en ciutats com Madrid o Barcelona les tarifes han pujat en huit anys entre un 12% i un 14%, a la Comunitat Valenciana han estat congelades i això ens deixa ara en una situació més delicada, malgrat l’ajuda de 300 euros del Govern”.

Per aquest motiu, el col·lectiu va presentar un informe a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat tal com marca la nova legislació per a sol·licitar un augment de tarifes que compense en part l’augment del 70% que ha experimentat el preu del gasoil en els últims dos anys.

Segons Del Molino, en virtut de l’informe en què es té en compte l’augment de les despeses d’activitat, van sol·licitar a la conselleria un augment tarifari entre el 6% i el 7% per a tota la Comunitat Valenciana: “L’últim esborrany que es va presentar al març només preveia un augment del 2,69% per a les àrees de València, Castelló i Alacant”.

A més, afig que “el compromís que es va traslladar va ser que al juny es tramitaria l’ordre i que podria ser aplicable a partir de juliol”. Amb tot, el sector espera que amb vista al 2023 es produïsca un altre augment que s’acoste a les seues pretensions.

Des de la Conselleria de Mobilitat expliquen que estan treballant “en la revisió anual de les tarifes, com altres anys, que es fa sobre la base d’una actualització dels costos” i que s’aprovaran en un termini breu.