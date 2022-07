La Generalitat Valenciana recorrerà la sentència que tomba el pla de la zona logística del port sobre horta protegida

La Generalitat Valenciana està obstinada a posar en marxa el pla especial de la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) del port de València sobre 772.000 metres quadrats de sòl no urbanitzable de protecció agrícola especial. L’Advocacia de la Generalitat Valenciana pretén recórrer contra l’enèsima sentència que tomba el pla de la ZAL, segons han informat a elDiario.es fonts de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. La secció primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) va declarar “nul de ple dret” el pla especial de la ZAL del port de València recordant, de passada, l’“efecte significatiu de gran rellevància sobre el medi ambient” del projecte.

L’executiu valencià va tramitar l’avaluació ambiental estratègica en la modalitat simplificada considerant que el sòl ja estava transformat íntegrament per les obres d’urbanització executades, per la qual cosa no tindrien incidència ambiental. No obstant això, després d’un recurs de Per L’Horta, el TSJ-CV ha determinat que el pla especial “compleix els requisits objectius” establits en la Llei d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge (Lotup) per a passar pel filtre de l’avaluació ambiental estratègica ordinària, que inclou els polígons industrials o els usos residencials que ocupen més de cinc hectàrees.

El recurs que planteja el departament que dirigeix la consellera Rebeca Torró està condemnat al fracàs, tenint en compte el llarg reguitzell de resolucions que han tombat la ZAL. “L’estratègia jurídica de l’Advocacia no pot anar en contradicció”, assenyalen les fonts consultades. “Per regla general”, afigen, “en aquests casos es procedeix a fer el mateix que s’ha fet anteriorment i la resolució actual reprodueix literalment els termes de l’anterior”.

La sentència del TSJ-CV va establir que els terrenys estaven classificats com a sòl no urbanitzable de protecció agrícola, malgrat romandre l’espai “completament urbanitzat” en l’actualitat. De fet, en una resolució anterior, la mateixa secció de la Sala Contenciosa Administrativa ja havia anul·lat el pla especial de la ZAL argumentant que els terrenys no són urbanitzables.

Antonio Montiel, portaveu de Per L’Horta, va demanar a l’executiu autonòmic i a l’Autoritat Portuària que no recorregueren contra la sentència del TSJ-CV en cassació i que abandonaren definitivament el projecte. La sentència, que no és ferma, preveu la possibilitat d’un recurs de cassació davant el Tribunal Suprem o davant la Sala Contenciosa Administrativa de l’alt tribunal autonòmic.