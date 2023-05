Generar electricitat mentre es fa esport per abaratir l’abonament del gimnàs

Com més quilòmetres es facen, més quilovats es generen i més econòmic eixirà l’abonament del gimnàs. Aquest és l’esperit de la mesura impulsada per l’Ajuntament de Quart de Poblet en el gimnàs municipal, que promou alhora la pràctica de l’esport i la generació d’energia sostenible i l’estalvi en la factura elèctrica.

El consistori explica que el centre esportiu d’aquesta localitat de l’Horta Sud és un dels primers gimnasos ecològics del món. Assenyalen que la idea es va posar en marxa als Estats Units l’any 2018 amb bicicletes estàtiques i que cada vegada són més els gimnasos que apliquen aquesta tecnologia, però pocs els centres esportius de titularitat municipal.

Així doncs, amb la nova mesura, el gimnàs de Quart de Poblet aprofita la força física i mecànica dels usuaris durant les seues rutines d’exercici per a generar energia elèctrica 100% neta. En principi, són huit màquines capaces de generar energia mentre es fa esport, des de bicicletes estàtiques fins a cintes per a córrer o màquines el·líptiques.

Amb l’energia que generen amb el moviment de l’usuari, les màquines aconsegueixen que els vats generats amb l’exercici, gràcies a l’energia cinètica, es transformen en corrent altern, compatible amb la xarxa elèctrica. L’energia, en primer lloc, es destina a alimentar l’aparell mateix, la sobrant s’utilitza en la resta del complex esportiu. Això suposarà un estalvi que es busca que repercutisca en la quota dels abonats, mesura que encara ha de ser aprovada per l’Ajuntament.

D’aquesta manera, les màquines només gasten una quantitat menuda d’energia en l’encesa, després passen a ser alimentades pel mateix moviment de l’esportista. A més, l’excés d’energia pot enviar-se directament a la xarxa elèctrica del complex esportiu mateix, per alimentar la il·luminació o altres dispositius.

A més, aquestes màquines ecològiques tenen una aplicació que es pot instal·lar tant per a iPhone com per a Android en què queden registrats els vats que es generen i com pot ajudar el medi ambient.