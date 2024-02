El gerent nomenat per Vox que va tindre la incapacitat total es presenta a una plaça en el consorci de museus que dirigeix

El gerent del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, Nicolás Bugeda, és una de les persones admeses en el procés excepcional d’estabilització de places pel sistema de mèrits de la mateixa institució que dirigeix. Bugeda, tal com va revelar elDiario.es, tenia concedida una incapacitat total a penes sis mesos abans del seu nomenament en substitució del gestor cultural José Luis Pérez Pont, cessat el 21 de novembre passat pel vicepresident de Vox, Vicente Barrera, que presideix el consorci.

Nicolás Bugeda, segons la resolució firmada per Barrera i publicada dimarts en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, figura en la relació definitiva de persones admeses en la convocatòria d’administratiu. Una situació cridanera que col·loca Bugeda com a aspirant a una plaça funcionarial en un consorci del qual és gerent.

La Conselleria de Cultura, que dirigeix Vicente Barrera, defensa el procés d’estabilització de places en què participa el gerent. “En tot aquest procés no ha participat ni ha interferit Nicolás Bugeda com a gerent actual del Consorci de Museus, i s’han dut a terme tots els tràmits per personal funcionari de la Conselleria de Cultura”, segons van indicar fonts del departament de Barrera consultades per Europa Press.

A més, les mateixes fonts van sostindre que el procés és supervisat per la representant dels treballadors de la institució i el seu sindicat.

El procés, iniciat arran de la Llei 20/21 de 28 de desembre de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, va arrancar amb una resolució del 26 de desembre de 2022, firmada per l’anterior gerent, José Luis Pérez Pont.

El 3 de juliol passat, Nicolás Bugeda va obtindre el reconeixement de la incapacitat permanent en grau total per part de l’Institut Nacional de la Seguretat Social. Sis mesos després, el 27 d’octubre passat, Bugeda figurava en la llista provisional de persones admeses en la convocatòria del procés d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits.

Nou dies després del cessament de José Luis Pérez Pont, el 30 de novembre passat, el mateix organisme va declarar a instàncies de Bugeda que ja no estava afectat de cap grau d’incapacitat permanent a causa d’una millora del seu estat de salut.

Transcorregut el termini d’al·legacions a la relació provisional de persones admeses en el procés d’estabilització de places, Barrera va elevar a definitiva la llista d’admesos. Des que va arrancar el procés, Bugeda va ser nomenat gerent del Consorci de Museus.

El polèmic nomenament, confirmat pel president valencià Carlos Mazón al començament d’enguany, va ser criticat per l’oposició, que també sospita del procés d’estabilització de les places.

El portaveu de Compromís, Joan Baldoví, va anunciar que la formació preguntarà a Barrera si veu “normal” que el gerent del Consorci de Museus es presente a consolidar la seua plaça d’administratiu en el mateix organisme de què ara és directiu: “Sembla que li interessa molt més la cadira que la cultura”.

Bugeda, segons Baldoví, és “digne d’estudiar” per la seua “recuperació miraculosa quan Vox li va oferir el càrrec” i pel “nivell de cara dura que té una persona que està molt més preocupada per consolidar la seua plaça que no per treballar per al que l’havien proposat”.