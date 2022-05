La germana d'un finançador del PP demana a la jutgessa del 'cas Azud' que li retorne els diners de la seua caixa forta

Les germanes de l'empresari Vicente Prieto, president de l'extinta constructora Secopsa, volen recuperar els 380.000 euros que la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil va trobar en sengles caixes de seguretat durant els registres del 'cas Azud'. María Amparo Prieto era titular d'una caixa forta en una entitat bancària que contenia 300.000 euros en el seu interior. La seua germana María del Carmen emmagatzemava 80.000 euros en “bitllets d'alt valor” en la seua, segons recull una resolució de la titular del Jutjat d'Instrucció número 13 de València que figura en el sumari del 'cas Azud' al qual ha tingut accés elDiario.es.

Cadascuna posseeix una participació del 8,98% de la mercantil Saprico, de l'extinta constructora Secopsa, investigada en la causa i presidida per Vicente Prieto. L'empresa, només entre 2006 i 2008, va obtindre quasi 100 milions d'euros en adjudicacions del consistori. De rebot, va aportar fons a la campanya electoral de Rita Barberá del 2007 a través de l'entramat del Grup Laterne, tal com ha acreditat la investigació de la peça separada A del 'cas Taula' després de la confessió d'un penedit.

La defensa de María del Carmen Prieto, també imputada en el 'cas Azud', va demanar en un recurs que se'ls retornaren els fons. No obstant això, la instructora considera que “ni tan sols en el seu recurs proporciona cap dada que permeta comprovar l'origen dels diners”. La magistrada Pepa Tarodo recorda que “la necessitat de guardar diners fora dels llits legals era la conseqüència lògica a l'activitat delictiva desplegada” en la presumpta trama de corrupció.

Investigació de l'Agència Tributària

A més, la “inflada quantitat de metàl·lic intervingut” està sent investigada per l'Agència Tributària. La dona, agrega el fiscal anticorrupció Pablo Ponce, no ha acreditat “l'origen i la traçabilitat” dels fons, continguts en sobres.

Lluny de ser retornats els 380.000 euros en metàl·lic, l'Agència Tributària, en funcions d'auxili judicial, ha de determinar la possible regularització dels fons.

La lletrada Francisca Ríos, encarregada de la defensa de María del Carmen Prieto, lamenta en el seu recurs el “precinte i retenció” de la caixa forta a nom de la seua clienta en la seu de CaixaBank al carrer del Pintor Sorolla número 2 de València.

L'escrit al·lega una “absoluta indefensió” i retrau a la jutgessa que presumisca “l'origen il·lícit dels diners únicament perquè no estava invertit en un producte financer que no produïra beneficis”. “Els diners es trobaven depositats en una entitat bancària i no enterrat al jardí”, al·lega la lletrada en referència als “bitllets d'alt valor” en sobres amagats en una caixa forta.