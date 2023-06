González Pons vota a Europa amb el PP en contra que els becaris graduats cobren el salari mínim

El Parlament Europeu va aprovar dimecres l’informe que demana una directiva de la Unió Europea per a tractar com a treballadors tots els becaris en el mercat laboral obert. L’eurodiputada del Partit Socialista de les Illes Balears Alícia Homs va ser la ponent de l’informe i va celebrar el suport donat per la majoria del Parlament Europeu, al mateix temps que va reclamar a la Comissió Europea “complir la seua promesa d’una llei”.

El document recull demandes com l’obligatorietat de les empreses de subscriure contractes que establisquen condicions de treballs dignes, accés a protecció social, drets de pensió, assegurança mèdica i vacances pagades, així com el reconeixement dels períodes de pràctiques com a experiència laboral en contractació.

En la votació de l’informe esmentat, que va obtindre el suport majoritari de l’Eurocambra, el Partit Popular es va abstindre, a pesar que altres eurodiputats del seu grup polític europeu sí que van votar a favor.

No obstant això, abans que es produïra aquesta votació, es va fer el mateix amb diverses esmenes, una de les quals va ser votada en contra pels eurodiputats populars, entre ells l’actual sotssecretari d’Acció Institucional del PP i acabat de nomenat número u per València per a les pròximes eleccions generals, Esteban González Pons, que, com la resta dels eurodiputats, percep un salari net mensual d’uns 8.000 euros. No obstant això, es van posicionar en contra que totes les pràctiques en el mercat obert (o extracurriculars) siguen pagades d’acord amb el que s’estableix en la Directiva de Salaris Mínims Adequats. És a dir, que puguen percebre el salari mínim interprofessional en el seu període de pràctiques en les empreses o l'administració pública.

Sobre l’abstenció del PP en la votació de l’informe final, Homs va lamentar: “Hi ha temes com aquests en què un no es pot posar de perfil, perquè en la decisió que preníem hui només calia respondre sí o no al fet que els joves hagen de ser remunerats pel seu treball i una abstenció no val i demostra que a alguns partits els joves els importen gens o menys i molt menys el seu benestar i el progrés en el seu projecte de vida”.