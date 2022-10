El Govern autonòmic destina 34 milions a la depuradora de València, quasi el doble dels diners saquejats en l’època del PP

La depuradora de Pinedo, que dona servei a l’àrea metropolitana de València, coneguda per haver sigut l’epicentre un dels escàndols de corrupció més gran durant l’etapa del PP al capdavant de les institucions, se sotmetrà a una profunda renovació amb l’objectiu de millorar-ne l’eficiència energètica i el funcionament i reduir les molèsties que els veïns de l’entorn ja fa anys que pateixen.

En concret, la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica invertirà més de 34 milions d’euros en la reforma de la instal·lació, la més gran de la Comunitat Valenciana, que dona servei a 1,5 milions d’habitants de València i la seua àrea metropolitana.

La quantitat que ara es destina a pal·liar les deficiències de la depuradora suposa quasi el doble dels més de 20 milions saquejats en el seu moment a través de la ja desapareguda empresa pública Emarsa, que la gestionava fins que va eixir a la llum la trama corrupta per la qual van ser condemnats a presó, entre altres, el popular Enrique Crespo, exvicepresident de la Diputació de València i exalcalde de Manises.

La tercera fase de la depuradora de Pinedo, a més, va ser declarada il·legal l’any 2016 per manca de llicència d’obres i d’activitat arran de la denúncia interposada 11 anys abans pels veïns de l’entorn, que asseguren, ja fa 40 anys que suporten males olors, gasos tòxics i trànsit de lixiviats davant les seues cases.

Posteriorment, els afectats van sol·licitar l’execució de la sentència, que hauria implicat el tancament de la depuradora. En una interlocutòria de l’any 2019, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) va declarar impossible d’executar el tancament de la depuradora pels “gravíssims perjudicis ambientals” que aquesta decisió originaria, però va acordar tramitar un nou incident que permetera adoptar “les mesures necessàries que asseguren la màxima efectivitat de l’executòria i la fixació a favor dels executants de la indemnització que, si escau, procedisca”.

Dins d’aquestes mesures s’inclou la renovació de l’estació. La consellera, Mireia Mollà, juntament amb l’alcalde de València, Joan Ribó, i el gerent de l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals (Epsar), Juan Ángel Conca, van presentar dilluns aquesta obra transversal que arrancarà al començament de l’any que ve i que inclou una bateria de millores que actuen en diversos fronts: olors, sorolls, protecció del litoral, optimització, condicionament i fiabilitat de les instal·lacions, i eficiència energètica.

Mollà va destacar el “abans i el després” de la planta amb una obra responsable que corregeix anys de deficiència i mala gestió: “Aquesta història no la podem reescriure ara nosaltres. El que podem fer és posar-hi el punt i final. I és el que pretenem fer amb fets, amb aquesta licitació que comporta unes obres concretes i una adjudicació de recursos concreta”.

La inversió es desglossa en 22 milions d’euros per a les millores ambientals –13 milions d’euros per a incrementar la qualitat de l’aigua i nou milions per a reduir sorolls i olors–, 10 milions en matèria d’optimització i dos milions restants per a incrementar l’eficiència energètica.

Juan Ángel Conca va explicar algunes de les faenes previstes en l’EDAR més gran de la Comunitat Valenciana com el tancament dels elements susceptibles de generar olor, la desodoració del perímetre, la instal·lació de pantalles fonoabsorbents o la connexió de l’aigua tractada en el tractament terciari (la de més nivell de desinfecció) amb l’emissari submarí, per poder abocar a la mar les aigües regenerades de millor qualitat en favor del litoral.

La reforma inclou també actuacions per a renovar els equips per uns altres de més eficients, que permeten reduir el consum elèctric fins a un 30%, i actualitzar el sistema informàtic d’automatització i control de la depuradora, que optimitza els diferents processos de depuració.

Addicionalment, hi ha prevista una actuació urbanística sobre els limítrofs de l’EDAR de Pinedo, que permetrà la integració paisatgística d’aquesta instal·lació a través d’una zona de transició entre la depuradora i l’horta mitjançant la inclusió de zones enjardinades i la limitació de l’altura dels edificis.

Aprovat aquest pla, quedaran per dilucidar les indemnitzacions a abonar als veïns afectats. El setembre del 2019, van demanar que es condemne “l’Ajuntament de València a fer pagament efectiu per mal moral la quantitat de 480.000 euros i per pèrdua de valor dels immobles la quantitat de 468.930”, segons l’escrit presentat a la justícia. Des de llavors, asseguren que no han tornat a tindre notícies.