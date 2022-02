El Govern bloqueja la gestió de la Marina de València en eixir de l’ens i deixar la concessió de l’espai en mans del Port

El que havia de ser un pas decisiu per a alliberar la gestió de la Marina de València com va ser la condonació del deute de 380 milions d’euros per part del Govern ha acabat convertint-se en una autèntica rèmora per al seu desenvolupament.

El Consorci València 2007, òrgan creat en el seu moment per coordinar el funcionament del recinte i participat pel Govern (40%), per la Generalitat Valenciana (40%) i per l’Ajuntament (20%), roman bloquejat des que en el consell rector de setembre el Ministeri d’Hisenda va comunicar que, una vegada liquidat el deute, abandonaria l’ens a partir de l’1 de novembre.

No obstant això, a efectes legals la baixa encara no s’ha fet efectiva, ja que el Consorci ha d’establir una quota de liquidació que ha d’abonar i que està calculant-se en aquests moments. L’abandó d’una de les administracions va obrir uns llimbs legals, per la qual cosa des del ministeri es va proposar que ocupara el seu lloc l’Autoritat Portuària de València (APV), com a entitat dependent de Ports de l’Estat i de la qual a més depén la concessió a 35 anys de part dels terrenys de la Marina.

No obstant això, des de llavors no hi ha hagut acord entre les administracions i l’APV per a la redacció d’uns nous estatuts, ja que el Port pretén tindre els mateixos drets que tenia el ministeri fins ara, això és, dret a veto en les votacions, cosa que implica tindre l’última paraula. A més, vol mantindre les competències de tot l’espai, malgrat que hi ha una part dels terrenys, com els magatzems, que són municipals.

L’APV també porta idea de deixar sense efecte la concessió a 35 anys dels terrenys portuaris aprovada el 2013. En el seu moment es va justificar en la necessitat d’obtindre recursos per a retornar el deute de 380 milions, per la qual cosa considera que en aquests moments manca de sentit i proposa que es renove d’any en any, almenys fins que s’acorden uns nous estatuts.

No obstant això, segons diverses fonts consultades, aquesta situació impedeix que es puguen escometre inversions a llarg termini, o que es puguen atorgar nous espais per a hostaleria o empreses d’innovació, fins i tot optar a fons europeus a causa de la situació d’interinitat en què quedaria l’espai, amb l’obligació d’obtindre una renovació de la concessió cada any.

Les mateixes fonts consideren que es tracta d’una maniobra de pressió de l’APV per a fer-se finalment amb el control de tota la Marina de València des d’un altre organisme com la Fundació València Port, però sempre sota el control de l’ens portuari.

El Consorci té previst convocar el consell rector al final d’aquest mes o el començament del que ve per fixar la quota de liquidació del Ministeri d’Hisenda, amb l’objectiu de legalitzar la seua eixida, i d’oficialitzar també l’eventual entrada de l’APV i, a partir d’ací, modificar els estatuts i crear un nou Consorci.