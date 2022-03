El Govern denega la protecció internacional a l’activista i exmilitar algerià tancat en el CIE de València

El Ministeri de l’Interior ha denegat la sol·licitud de protecció internacional que va demanar l’activista i exmilitar Mohamed Benhlima des del Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) de València. L’equip jurídic que assisteix Mohamed Benhlima, segons han informat fonts de la campanya CIEs No, ha demanat el reexamen de la sol·licitud per a l’estudi de la qual el Govern disposa de dos dies.

En cas d’inadmissió, l’única via que queda a l’activista algerià és el recurs davant la resolució. Es tracta de la segona petició d’asil que Benhlima formula a Espanya després d’haver fugit del seu país arran de la seua participació en el moviment popular Hirak i les seues denúncies en xarxes socials sobre presumptes casos de corrupció en l’exèrcit.

L’activista, després d’haver passat per França (país que també va rebutjar la seua sol·licitud d’asil), va ser detingut a Saragossa el passat 14 de març i va ingressar al cap de dos dies en el CIE de Sapadors, a València. Amnistia Internacional i la campanya CIEs No donen suport a la seua petició d’asil i consideren que corre perill, en cas de deportació, d’ingressar en una presó militar i patir tortures.

El cas de Mohamed Benhlima és molt similar al del seu compatriota Mohamed Abdellah, deportat a Algèria des del CIE de Barcelona i tancat en una presó militar d’Alger, on ha denunciat que ha patit tortures.

Denúncies de corrupció en YouTube

L’activista i exmilitar, amb un canal de YouTube amb 152.000 subscriptors en què denuncia presumptes casos de corrupció en l’exèrcit d’Algèria, va relatar a aquest diari que va treballar com a conductor d’alts comandaments militars al seu país. “Denunciar la corrupció dels caps de l’exèrcit va ser un pas molt perillós”, va reconéixer l’activista.

Els terminis per a obtindre la protecció internacional per part del Govern es redueixen, amb el context afegit de la volantada en matèria de política exterior de l’executiu de Pedro Sánchez amb el Sàhara Occidental i el rerefons de la resposta per part d’Algèria, un dels principals subministradors de gas a Espanya.

“Si em deporten a Algèria estaré en una presó militar sota tortura”, va dir per telèfon des del CIE de Sapadors.