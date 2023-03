El Govern va descartar portar l’ampliació del port de València al Consell de Ministres davant la negativa de Podemos

La polèmica ampliació del port de València que manté dividits els socis de Govern de l’Ajuntament i de la Generalitat Valenciana, ha generat també una fractura en el Govern central que presideix Pedro Sánchez, una situació que era d’esperar tenint en compte que els socialistes són els únics representants d’esquerres que donen suport a aquesta monumental obra de 542 milions d’euros, malgrat haver declarat l’emergència climàtica.

Tant Compromís, com Unides Podem s’han oposat frontalment al projecte la declaració d’impacte ambiental (DIA) del qual data de l’any 2007 i no té en compte els canvis implementats posteriorment, que suposen un increment important de dragatges en els fons marins. A més, la nova terminal portuària té una resolució judicial del TSJ de Madrid que qüestiona que el Port puga decidir sobre la necessitat d’una altra DIA, cosa que posa en dubte la seua viabilitat, almenys fins que hi haja una sentència ferma.

El consell d’administració de l’APV va aprovar el 2 de desembre passat el projecte constructiu del moll de contenidors de l’ampliació nord del port de València, amb un pressupost base de 542,6 milions d’euros d’inversió pública. L’alcalde Joan Ribó i el conseller de la Generalitat designat per la part de Compromís, Iván Castañón, van ser els únics que hi van votar en contra. No obstant això, perquè el projecte puga seguir la tramitació, ha de passar pel Consell de Ministres.

Segons ha esbrinat elDiario.es, aquest tràmit va estar a punt de fer-se al final de gener. De fet, el punt va arribar a aparéixer en l’índex de temes a tractar en la reunió prèvia al Consell de Ministres. No obstant això, finalment va quedar retirat i no va arribar a abordar-se, ni ha tornat a aparéixer fins ara en l’ordre del dia, encara que no és descartable que pròximament s’hi torne a posar. El president de l’Autoritat Portuària (APV), el socialista Aurelio Martínez, va assegurar que l’aprovació del Consell de Ministres es faria a l’abril.

Preguntats sobre aquest tema, fonts de Podem han afirmat que estan en plena coordinació amb les seues companyes de l’executiu central per evitar que l’ampliació del port de València arribe al Consell de Ministres: “Tornarem a paralitzar-ho cada vegada que vegem que intenten posar-ho en l’índex de temes del Consell de Ministres, es tractarà de bloquejar per tots els mitjans i tenim unes al·legacions preparades per a argumentar-ho quan arribe el moment”.

Aquesta situació concorda amb les declaracions fetes dimarts pel president de la patronal valenciana (CEV), Salvador Navarro, que va demanar a la vicepresidenta del Govern i ministra de Treball, Yolanda Díaz, que “no paralitze” l’aprovació en el Consell de Ministres del projecte constructiu del moll de contenidors de l’ampliació nord del port de València. A més, va afegir que espera que sí que es puga aprovar abans dels comicis “si la vicepresidenta no hi oposa més problemes”, ja que creu que aquesta és “una de les raons fonamentals” per al retard.

La portaveu de Podem en les Corts Valencianes i candidata a l’alcaldia de València, Pilar Lima, ha respost a Navarro que “el port és una infraestructura estratègica i part essencial d’una ciutat portuària com València, per tant, la seua ampliació ha de respondre a paràmetres mediambientals coherents amb el context d’emergència climàtica que vivim, de la mateixa manera que ha de comptar amb el suport de la ciutadania i els barris costaners, no pot ser un vestit a mida per a una multinacional”.

Lima ha afirmat: “Estem plenament coordinades amb les nostres ministres i intentarem parar aquesta ampliació en tots els espais de decisió en què tenim veu; perquè entre Podem i Podemos tenim capacitat i voluntat política per a defensar els interessos valencians a Madrid”. I ha afegit que Podem “romandrà vigilant i continuarà bloquejant el vistiplau a una ampliació que s’ha fet d’esquena a la ciutadania”.

El vicepresident segon del Govern valencià i candidat de Podem a la Generalitat, Héctor Illueca, ha criticat que “el cap de la patronal valenciana no sols considera traves a tota acció política que protegeix el territori davant dels interessos de multinacionals, sinó que es permet afirmar que pressionarà per condicionar la decisió de les ministres d’Unides Podem en el Consell de Ministres”, per la qual cosa ha considerat que “ja ha presentat el seu programa electoral, ara potser hauria de pensar seriosament a presentar-se a les eleccions”.