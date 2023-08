El Govern dona llum verda a una macroplanta fotovoltaica de 350 hectàrees a la Vall d’Uixó, Xilxes i Moncofa

El Ministeri per a la Transició Ecològica en funcions ha aprovat la declaració d’impacte ambiental (DIA) d’una macroplanta fotovoltaica de 352,79 hectàrees a les localitats castellonenques de la Vall d’Uixó, Xilxes i Moncofa, amb una vida útil estimada en 45 anys una línia elèctrica aèria d’evacuació al llarg de sis municipis de la província.

El projecte consisteix en la construcció de la planta solar fotovoltaica Arada Solar, amb 166 MWp de potència pic, més de 338.000 mòduls fotovoltaics i totes les infraestructures necessàries per a la seua connexió a la xarxa, segons la resolució publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) dimarts i signada l’11 d’agost passat.

Després de rebre els informes corresponents de la Generalitat i el promotor, la DIA del projecte exposa els impactes més significatius i recorda que el promotor haurà de complir totes les mesures preventives, correctores i compensatòries previstes en l’estudi ambiental, així com les acceptades després del procés d’informació pública i consultes.

A més, el promotor haurà de respectar les bones pràctiques ambientals i, amb anterioritat a la finalització del termini autoritzat, presentar un projecte de desmantellament de la totalitat dels seus components, incloent-hi la gestió dels residus generats i les faenes per a la completa restitució i condicionament de tots els terrenys afectats.

En concret, com a infraestructures d’evacuació es projecta una subestació on evacuaran les línies de mitjana tensió de la instal·lació. Es connectarà mitjançant una línia elèctrica aèria situada en els termes municipals de la Vall d’Uixó, Nules, les Alqueries, Borriana, Vila-real i Betxí, amb una longitud aproximada de 18 quilòmetres.

Posteriorment es connectarà a través d’una línia subterrània de 445 metres de longitud amb la subestació Betxí 220 kV, propietat de Red Eléctrica de España, que correspondrà amb el punt final de l’evacuació de l’energia elèctrica generada per la planta.

Tant el centre de seccionament com la línia soterrada són actuacions previstes per part d’Arada Solar SL per a l’evacuació elèctrica de les plantes solars fotovoltaiques Arada Solar, FV Valentia FV 19 i Riu Sec, situades a la Comunitat Valenciana.