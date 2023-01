El Govern de Francisco Camps va pagar 170.000 euros a Álvarez Cascos per exposicions per a grans esdeveniments

L’exministre del PP Francisco Álvarez Cascos va fer servir l’agenda per a col·locar tres exposicions a València, en plena època dels grans esdeveniments impulsats per Francisco Camps i Rita Barberá, i dos anys després d’haver abandonat la cartera de Foment en el Govern de José María Aznar. Aqualium Spain SL, l’empresa de la seua dona, María Porto, va cobrar 170.000 euros de la Generalitat Valenciana per a tres exposicions d’artistes de la firma domiciliada a Madrid. Porte figura com a administradora única de la societat, encara que, segons ha publicat el diari ABC, el control de la firma requeia en l’exministre.

Dues empreses vinculades al matrimoni (Aqualium Spain i Cinqualium) van cobrar fins a 4,7 milions d’euros de constructores i institucions públiques vinculats als seus càrrecs polítics. La galeria de María Porto va ser agraciada amb tres exposicions a València en plena preparació de la Copa de l’Amèrica, quan les administracions valencianes controlades pel PP es van bolcar a promocionar l’esdeveniment.

Així doncs, el 2006 Aqualium Spain SL va facturar a una empresa pública i a l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) per exposicions quasi seguides. La firma va obrir l’any amb una mostra de 14 escultures de l’artista Robert Indiana titulada Por amor al arte. Les escultures monumentals es van exposar a la Gran Via del Marqués del Túria en una mostra promoguda per l’Ajuntament de València i la Generalitat Valenciana.

La factura, de 120.000 euros, va ser a càrrec de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional, una empresa pública dependent de l’àrea de Presidència de la Generalitat Valenciana. La mostra es va emmarcar en els actes culturals impulsats per la celebració de la Copa de l’Amèrica.

A la presentació, a més de l’alcaldessa Rita Barberá i del president de Bancaixa llavors, José Luis Olivas, també va assistir el matrimoni format per Francisco Álvarez Cascos i María Porto, que va exercir de comissaria de la mostra.

Entre el 10 d’abril i el 7 de maig de 2006, l’IVAM va organitzar l’exposició Alejandro Corujeira. Lo que crece y nos invita, patrocinada per Bancaixa. La Sala de la Muralla del museu valencià va acollir un total de 58 obres, 32 acrílics sobre tela, 13 de tècnica mixta sobre paper i 13 aquarel·les sobre paper de l’artista argentí.

En aquella època, el centre cultural estava dirigit per Consuelo Císcar, condemnada per prevaricació administrativa i malversació a un any i mig de presó per destinar fons públics a impulsar la carrera artística del seu fill. Per aquesta exposició, l’IVAM va abonar 50.000 euros a Aqualium Spain SL.

Una tercera mostra, promoguda per l’Ajuntament de València amb finançament de La Caixa, va consistir en una exposició d’art públic monumental a càrrec de l’artista polonés Igor Mitoraj. El cicle, titulat El mito perdido, va recórrer una desena de ciutats espanyoles. A València, també va ser inaugurada per l’alcaldessa llavors, Rita Barberá, en el marc de la promoció dels grans esdeveniments.

Compromís: “El PP és sinònim de magarrufes i corrupció”

La portaveu de Compromís en les Corts Valencianes, Papi Robles, ha registrat una bateria de sol·licituds de documentació per a accedir als expedients de contractació i a la facturació de la firma d’Álvarez Cascos i la seua dona.

“Novament es torna a evidenciar que el PP és sinònim de magarrufes i corrupció, aquesta vegada pagant amb diners públics empreses controlades per exministres”, lamenta Robles.

“Des de Compromís volem saber si hi ha més contractes a més dels publicats pels mitjans de comunicació, quin és el contingut d’aquests expedients i si es van atorgar a dit, com sospitem”, assegura la portaveu parlamentària en un comunicat.

“Per culpa del PP”, afig, “el nom de la Generalitat torna a aparéixer en els mitjans de comunicació vinculat a la seua gestió orientada als beneficis personals i no a l’interés de tota la ciutadania”.