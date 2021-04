El Govern es llava les mans i canvia les normes per descargar sobre el port de València la polèmica ampliació

El Govern central integrat pel PSOE i Podem, que va declarar l’any passat l’Emergència Climàtica, es desentén de la polèmica ampliació nord del port de València i deixa a l’Autoritat Portuària de València (APV) la potestat de tramitar una altra declaració d’impacte ambiental (DIA), i de passada s’eximeix de possibles responsabilitats futures derivades dels recursos judicials que estudien diverses entitats que s’oposen a la construcció de la nova terminal per a grans vaixells de contenidors. El Ministeri de Transició Ecològica, que encapçala Teresa Ribera, es llava les mans i el de Transports, que dirigeix José Luis Ábalos, tots dos socialistes, deixa en mans del port de València, que presideix Aurelio Martínez, les decisions sobre el polèmic projecte.

Així es desprén de l’informe que va fer públic divendres Ports de l’Estat, organisme que presideix el valencià Francisco Toledo i que depén del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del també valencià José Luis Ábalos, que el 2007 es va oposar a l’ampliació portuària quan era regidor socialista de l’Ajuntament de València. Un informe que s’ha anat retardant en el temps des de finals de l’any passat.

El document, de manera indirecta, trau a la llum el motiu dels continus retards. Segons explicita, el director general de Qualitat i Avaluació Ambiental del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, Ismael Aznar, va emetre amb data 30 de març de 2021 una Resolució d’esmena de resolucions d’avaluació ambiental de projectes portuaris, per la qual es rectifica l’atribució a Ports de l’Estat de la condició d’“òrgan substantiu” i es designa les autoritats portuàries com a responsables. Afecta, en concret, a la Resolució de 30 juliol de 2007 corresponent a la DIA del projecte d’ampliació del port de València. És a dir, Ports de l’Estat no ha remés l’informe fins que s’ha produït la modificació de les normes.

D’aquesta manera, tal com ressalta el document, serà l’Autoritat Portuària de València que presideix el socialista Aurelio Martínez la que haja d’assumir la responsabilitat de determinar el sotmetiment o no a avaluació ambiental de les actuacions previstes en l’avantprojecte presentat, amb la qual cosa la nota tècnica i l’informe jurídic remesos per Ports de l’Estat no constitueixen més que una resposta de caràcter informatiu emesa davant una consulta feta per la mateixa Autoritat Portuària.

L’informe jurídic considera que la DIA del 2007 continua vigent, ja que les obres dels dics van començar a executar-se abans de complir-se un any des de la publicació d’aquesta, per la qual cosa no incorre en cap dels supòsits de caducitat de les legislacions en matèria d’avaluació ambiental, incloent-hi l’actual Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.

No obstant això, a continuació, el document tècnic destaca tres aspectes de l’avantprojecte presentat que podrien xocar amb la DIA del 2007, pels quals Ports de l’Estat recomana que es facen nous informes ambientals.

En concret, es recomana que, en cas que l’APV prenga la decisió de considerar les actuacions que constitueixen la versió final de l’avantprojecte exemptes d’avaluació ambiental simplificada, s’acredite prèviament a l’aprovació dels projectes corresponents que la intensificació de l’activitat de dragatge en la dàrsena interior del port de València no condueix a un increment significatiu d’abocaments al litoral respecte al projecte original sotmés a declaració d’impacte ambiental.

Així mateix, que el material sobrant procedent de les demolicions o de la retirada prevista d’instal·lacions portuàries ja executades, i que figuren sense destinació concreta, serà reutilitzat per a rebliment d’esplanades o per a altres infraestructures del port, de manera tal que no supose un increment significatiu de la generació de residus respecte al projecte original esmentat. Finalment, recomana que es constate la inexistència de nous jaciments no inventariats en els estudis arqueològics més detallats establits en la DIA com a mesura correctora.

L’ampliació ha alçat una forta polèmica. La Comissió Ciutat-Port, que agrupa associacions veïnals i ecologistes, ja ha advertit que recorrerà als tribunals per frenar el projecte pel seu impacte sobre les platges, el medi ambient i la ciutat de València. La gegantesca obra suposa la construcció d’una dàrsena de 130 hectàrees per a càrrega i descàrrega de grans vaixells de transport de contenidors que gestionarà amb una concessió a 50 anys la naviliera MSC, una de les grans empreses de transport marítim del món.