El Govern millorarà “sense demora” una trentena de platges valencianes i demolirà les restes del passeig del Saler

Els últims episodis de temporals han deixat danys importants en la costa valenciana, ja per si mateixa afectada per una regressió provocada per l’augment del nivell de la mar a conseqüència del canvi climàtic i per la falta d’aportacions naturals de sediments.

Davant aquesta situació, el Ministeri de Transició Ecològica ha aprovat l’execució “sense demora” de faenes urgents de millora d’una trentena de platges a la província de València i cinc més a la província de Castelló amb un pressupost total de 3,2 milions d’euros. Les faenes comencen la primera quinzena d’aquest mes.

Segons fonts ministerials, a València “les platges que han resultat més afectades són les que presentaven més feblesa per estar afectades prèviament per processos de regressió del litoral”. En aquestes platges, que mostren un grau de deterioració important, i sobre les quals es considera necessari intervindre, “l’objectiu és la recuperació per a l’ús públic amb vista a la pròxima campanya d’estiu i la correcció temporal dels efectes de la regressió patida”.

A la província de València, les faenes previstes són la retirada d’elements inerts a les platges de la Malva-rosa de Corint (Sagunt), l’Arbre del Gos i la Devesa (València), les Palmeretes i la Bega de Mar (Sueca). Se separaran selectivament i es portaran a planta de tractament o retirats i tractats per un gestor de residus perillosos.

A més, es durà a terme la demolició de restes de l’antic passeig marítim del Saler, de restes de formigó i ferralles procedents d’aquest passeig marítim, amb greu risc d’afecció als usuaris de la platja, juntament amb la demolició de torres de vigilància fora d’ús, amb fonaments soscavats afectades pels temporals i risc de caiguda.

També es durà a terme la demolició parcial de la rampa d’accés de les platges de Bellreguard i Guardamar de la Safor; garbellada de graves i perfilada de les platges de la Malva-rosa de Corint, Corint, l’Almardà i Canet d’en Berenguer; aportació d’arena a les platges deficitàries, fonamentalment procedents de les platges d’acumulació i, en menys mesura, de pedrera; aportació de graves per al cordó de protecció de la marjal dels Moros procedents de la platja de Puçol, pedrera i garbellades de les platges indicades.

Finalment, s’executarà la reposició i implantació d’uns 2.600 metres de palissades de protecció de sistemes dunars, entre el Mareny de Sant Llorenç i el Dosser (terme municipal de Cullera) i les platges del sud del terme municipal d’Oliva; realització de moviments d’àrids amb un volum important de recirculació o transvasament d’àrids; i reparació dels vials que s’empraran en el tràfec de material.

Els municipis en què s’actuarà són Sagunt (platges de la Malva-rosa de Corint, Corint, l’Almardà, el Port de Sagunt, el Grau Vell), Canet d’en Berenguer, Puçol, Meliana i Massalfassar, Alboraia (Port Saplatja Nord, Port Saplatja Sud), València (el Cabanyal, l’Arbre del Gos, el Saler, la Garrofera), Sueca (el Perelló, el Pouet-la Llastra, les Palmeretes, el Rei, la Bega de Mar), Cullera (el Mareny de Sant Llorenç, el Dosser, l’Escullera, el Marenyet, l’Estany, el Brosquil), Tavernes de la Valldigna (la Goleta, Tavernes urbana, els Marenys), Xeraco, Gandia (l’Auir, Nord de Gandia, Gandia Urbana), Daimús, Guardamar de la Safor, Bellreguard i Oliva (Terranova-Burguera, Pau Pi, l’Aigua Blanca, Rabdells, l’Aigua Morta, les Deveses).

Província de Castelló

El temporal marítim a la província de Castelló, conseqüència de la depressió Isaack, ha tingut dos màxims d’altura d’onada a la província de Castelló el dimarts 7 de febrer i el dimecres 8 de febrer, amb màxims molt similars, amb altura d’onada significant de 3,5 metres.

Segons expliquen fonts ministerials, aquesta altura d’onada està lleugerament per damunt del límit a partir del qual es produeixen abastos greus a infraestructures situades en la façana marítima. En aquest cas s’han produït grans moviments de material sedimentari (arenes i graves), que deixen al descobert alguns trams de la costa.

Els trams amb necessitat d’actuar de manera més urgent són els següents: la costa de Vinaròs i Benicarló nord; Peníscola; Orpesa nord i Cabanes sud; Benicàssim; i el tram al sud del port de Castelló, a més d’Almassora-Almenara.