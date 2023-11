El Govern no expulsarà la colombiana sense visat i amb cita per a demanar asil a qui van retindre 20 hores a la comissaria

Finalment no hi haurà expulsió. La Delegació del Govern ha arxivat la proposta d’expulsió de la dona colombiana amb cita per a demanar asil, que va ser detinguda per la Policia Nacional i que va ser retinguda durant més de 20 hores de manera irregular el 8 de setembre passat, tal com va denunciar l’ONG València Acull.

La resolució, signada per la subdelegada del Govern a València, Raquel Ibáñez, justifica l’arxivament de l’expedient sancionador per estada irregular amb proposta d’expulsió perquè “no concorren elements negatius o agreujants que justifiquen la proporcionalitat d’aquesta proposta”.

L’ONG insisteix a més que l’actuació policial va ser irregular, perquè no es va fer constar que la van detindre únicament per a identificar-la i es va superar el temps permés legalment per a una identificació (un màxim de sis hores, article 16 Llei de seguretat ciutadana). La policia “tampoc va tindre en compte que la dona ja disposava de cita per a sol·licitar asil, que no l’havia poguda aconseguir abans pel col·lapse que pateix el sistema de cites de la mateixa policia”. Després d’ocórrer els fets, la dona va acudir a València Acull a denunciar el que havia passat.

La van parar en un control de trànsit

S. M. va ser detinguda el 8 de setembre passat en un control de trànsit de la policia en la rodalia de la comissaria del carrer de Bailén, a València. No portava el passaport, només una foto del document en el mòbil. Encara que inicialment, relaten, un agent va admetre aquesta forma d’identificació, un altre policia va dir que no era vàlida i, quan la dona es va oposar que li llevara el mòbil, “el policia em va dir que jo no tenia drets, que ací els únics que tenen drets són els espanyols”, va assegurar la víctima.

Així mateix, València Acull critica que no se li permetera avisar ningú perquè li portara el passaport: “Li van dir que la traslladaven a la comissaria de Sapadors per identificar-la i que al cap de deu minuts la soltaven”. En Sapadors li van incoar el procediment d’expulsió “sense esmentar que havia sigut conduïda a aquesta comissaria amb l’únic objectiu d’identificar-la; d’aquesta manera, van tractar d’evitar el límit legal de sis hores”. Van ser quasi 21 hores les que va passar retinguda en aquestes dependències, “incloent-hi el calabós”, sostenen des de l’ONG. S. M. assegura que va arribar a Sapadors al voltant de les sis de la vesprada del 8 de setembre i no la van deixar en llibertat fins a quasi les 15 de l’endemà.

La dona va dir als agents que, al cap d’uns quants mesos intentant-ho, ja havia aconseguit cita per a demanar asil, encara que no disposava de comprovant, perquè la cita es dona de manera telefònica, “em van dir que ho comprovarien i, després de verificar que era cert, em van indicar que aquesta cita no servia, sense més explicacions”.

Identificada per estar indocumentada

A partir d’aquest moment, se li va incoar un procediment d’expulsió en què s’afirmava que a les 19.05 del 8 de setembre, al carrer dels Sapadors, “va ser identificat [sic] i detingut [sic]” per estar indocumentada, “tot i que realment l’actuació policial va començar quasi dues hores abans al carrer de Bailén, i la detenció es va produir només als efectes de traslladar-la a Sapadors per identificar-la”.

En el document també es ressalta (en negreta) que a la persona “no li consten antecedents ni requisitòries judicials pendents a la detenció”, però “inexplicablement” en el paràgraf següent es diu que a l’estada irregular s’uneix el fet de “constar-li nombrosos antecedents penals [sic]”.

A més, s’assenyala que li van notificar la incoació del procediment a “les 12.00 del dia 9 de setembre” encara que ella assegura que no va poder anar-se’n de la comissaria fins quasi tres hores després. Finalment, el 4 d’octubre, la dona va acudir a la seua cita i va manifestar la voluntat de presentar sol·licitud de protecció internacional.

Des de València Acull celebren que s’haja arxivat la proposta d’expulsió, però continuen reclamant que la Delegació del Govern depure responsabilitats sobre l’actuació policial “irregular” de què va ser víctima una dona sense permís de residència, “l’única infracció de la qual va ser no portar damunt el passaport original”.