El Govern prohibeix una marxa falangista a Alacant després d’alertar la Policia de problemes d’“ordre públic”

La Sotsdelegació del Govern a Alacant ha prohibit una manifestació en homenatge a José Antonio Primo de Rivera convocada per Falange per al pròxim 26 de novembre. La resolució s’escuda en un informe de la Comissaria Provincial de la Policia Nacional d’Alacant que adverteix de possibles pertorbacions de l’ordre públic a conseqüència de la marxa, la finalització de la qual estava prevista en el cementeri davant d’una làpida en homenatge al fundador de Falange, localitzada a poca distància de les fosses comunes de víctimes del franquisme en procés d’exhumació.

L’any passat, després d’un homenatge falangista similar, va aparéixer destrossada la placa en homenatge a les víctimes dels bombardejos franquistes a Alacant, tal com recorda la Sotsdelegació del Govern.

“El dret de reunió no és un dret absolut o il·limitat, sinó que, igual que els altres drets fonamentals, té límits, entre els quals està tant específicament previst el mateix article 212 de la Constitució espanyola —pertorbació de l’ordre públic amb perill per a persones i béns— com els altres que venen imposats en la necessitat d’evitar un exercici extralimitat d’aquest dret que puga entrar en col·lisió amb altres valors constitucionals, cosa que també es dedueix de l’article 10.1 de la Constitució espanyola”, diu la resolució.

En definitiva, la sotsdelegada del Govern a Alacant, Araceli Poblador, considera que hi ha “raons fundades que puguen produir-se alteracions d’ordre públic, amb perill per a persones i béns”. La resolució al·ludeix a un informe de la Policia Nacional que adverteix d’“una sèrie de disfuncions que pogueren generar en un moment donat algun problema d’ordre públic o, en el seu cas, facilitar l’alteració de la seguretat ciutadana en la zona on transcorre l’esdeveniment”.

Vestigi falangista en el cementeri

La marxa de la formació d’extrema dreta estava convocada en l’avinguda d’Oriola d’Alacant en un recorregut que acabava en el cementeri, on està el cadafal en homenatge a Jose Antonio. El vestigi falangista se situa en el quadre 12 del cementeri d’Alacant, de gestió municipal, a pocs metres de diverses fosses de víctimes del franquisme que estan en procés d’exhumació.

El lloc es converteix cada 20 de novembre, coincidint amb l’aniversari de l’execució del líder falangista, en escenari de les marxes convocades per l’extrema dreta a Alacant. Després de l’últim acte d’exaltació, va aparéixer destrossada la placa d’homenatge a les víctimes dels bombardejos italians sobre la ciutat durant la Guerra Civil.