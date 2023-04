El Govern valencià amplia les ajudes del lloguer a 1.300 valencians per import de 5,7 milions d’euros

La Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica de la Generalitat Valenciana ha ampliat les ajudes per al lloguer en règim general, és a dir, per a persones de totes les edats, a un total de 1.306 beneficiaris, cosa que suposarà un desemborsament de 5,7 milions d’euros.

Les noves altes corresponen als expedients d’esmena, és a dir, els que van presentar la sol·licitud i a qui, malgrat complir els requisits, els faltava alguna documentació a aportar. Una vegada completada, s’han admés i podran beneficiar-se d’aquestes ajudes, que cobreixen, en funció del tipus d’habitatge, fins a un 50% del cost del lloguer durant els anys 2022 i 2023. D’aquesta manera, s’abonarà tot el 2022 i els mesos corresponents del 2023 fins a completar l’any.

En total, incloent-hi aquests 1.306 beneficiaris, la Conselleria d’Habitatge ha concedit ajudes per a 9.884 beneficiaris amb una inversió de 41,3 milions d’euros cofinançats amb l’Estat.

Com va informar elDiario.es, la Generalitat Valenciana destinarà aquest 2023 un pressupost rècord en ajudes directes per a l’habitatge. L’executiu autonòmic aprovarà en els pròxims dies un decret llei amb un paquet de mesures anticrisi, en què, juntament amb el bo per a la cistella de la compra, s’incorporen mesures per a pal·liar la pujada del cost de l’habitatge. En concret, la inversió directa ascendirà a 52,8 milions d’euros, que es destinaran al bo lloguer jove i a ajudes per a pagar les hipoteques.

L’acord subscrit entre el president de la Generalitat, Ximo Puig, el vicepresident segon i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Héctor Illueca, i el conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Arcadi España, implica augmentar en 30 milions d’euros la partida del bo de lloguer jove, una ajuda de 250 euros mensuals que arribarà en aquesta convocatòria a 8.900 menors de 35 anys.

L’ajuda a les hipoteques serà entre 300 i 600 euros i s’estima que puga beneficiar 30.000 famílies valencianes que tenen ingressos anuals de fins a 33.600 euros. Com la resta de bons i ajudes, tindrà un límit de renda, i la quantitat variarà en funció de l’esforç econòmic que implica l’habitatge per a l’economia domèstica.