El Govern valencià aprova el pla urbanístic que permetrà iniciar les obres de la gigafactoria de bateries a Sagunt

El Govern valencià ha aprovat dijous el programa d’actuació integrada (PAI) de Parc Sagunt II, un pas administratiu que permet avançar cap a la urbanització i el desenvolupament de l’espai on se situarà la gigafactoria de bateries per a vehicles elèctrics de PowerCo, empresa del grup Volkswagen.

Aquest instrument, tal com ha explicat la consellera de Política Territorial i Obres Públiques, Rebeca Torró, “suposa un avanç no sols per al desenvolupament de la gigafactoria, sinó que prepara aquests terrenys per a la implantació de futurs projectes i, amb això, per a l’expansió logística de la Comunitat Valenciana”.

“Aquest és el model d’urbanisme productiu en què treballem des de la Generalitat i aquest tipus de processos confirmen el compliment dels terminis acordats amb PowerCo per al desenvolupament de la gigafactoria”, ha subratllat.

El PAI, promogut per l’empresa pública Espais Econòmics Empresarials (EEE), comprén una superfície de sòl disponible de 3.489.398 metres quadrats, i suposa, juntament amb la declaració prèvia de la factoria com a projecte territorial estratègic (PTE) per part del Consell, un pas més per a la consolidació i el desenvolupament de la gigafactoria, així com de la implantació d’altres empreses també d’alt valor tecnològic per a consolidar a la Comunitat Valenciana un clúster industrial i innovador dedicat a la mobilitat sostenible.

Després de l’obertura de la seua oficina a València i traslladar la seua seu social a la Comunitat Valenciana, PowerCo ja ha iniciat el procés de contractació de personal per a la factoria i ha fet diverses jornades informatives per a donar a conéixer el projecte de la planta de fabricació de cel·les de bateria als agents socials, educatius i la societat civil de Sagunt i Castelló.

La factoria, que forma part del programa Future: Fast Forward del Grup Volkswagen i Seat SA, juntament amb altres socis, està mobilitzant un total de 10.000 milions d’euros per avançar en la transformació de la indústria automobilística espanyola cap a la mobilitat elèctrica utilitzant per a fer-ho tecnologies capdavanteres i innovadores.

La planta de PowerCo Sagunt permetrà la creació de més de 3.000 llocs de treball directes i més de 20.000 d’indirectes i tindrà una capacitat inicial de producció anual de 40 GWh amb què es proveirà les plantes d’automòbils del Grup Volkswagen a Martorell i Pamplona. PowerCo subministrarà a més la seua planta amb energies 100% renovables, capturant valor de manera sostenible i responsable.