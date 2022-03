El Govern valencià augmenta en 1.000 habitatges el parc públic, però 4.300 famílies continuen en llista d’espera

La bambolla dels preus de lloguer que es viu a tota la Comunitat Valenciana, i especialment a València, causada, en part, per l’augment de l’oferta de l’allotjament turístic en detriment del residencial, s’ha convertit en un problema important per a gran quantitat de persones que no poden accedir a un habitatge en condicions pels alts preus.

En concret, a València ciutat, el preu mitjà de lloguer durant l’any passat va ser de 789 euros al mes, un 57% més que l’any 2012 (dada més baixa des del 2007), quan arrendar un immoble en la capital costava de mitjana 456 euros, segons el portal immobiliari Fotocasa.

Davant aquesta situació, el Govern valencià ha anat desenvolupant diferents polítiques per frenar l’especulació i augmentar el parc públic d’habitatges que hui dia ascendeix a 12.765, un total de 1.057 més des de l’any 2015, en què es va produir el canvi al capdavant de la Generalitat i va iniciar la marxa el Pacte del Botànic.

Segons han informat fonts de la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, que dirigeix el vicepresident Héctor Illueca, 805 d’aquests nous immobles s’han sumat en els tres últims anys, gràcies principalment a la compra directa mitjançant el dret de tanteig i retracte pel qual l’Administració té preferència per a adquirir cases en grans operacions entre agents immobiliaris.

També mitjançant els concursos convocats en què els particulars poden optar a vendre els seus immobles o mitjançant l’adquisició directa per motiu d’emergència residencial en les zones d’alta necessitat.

Malgrat els esforços, les xifres continuen sent insuficients, ja que, segons les mateixes fonts, en aquests moments hi ha 4.382 famílies en el nou registre de demandants d’habitatge públic que es va crear el 6 d’agost passat, amb l’objectiu de centralitzar i filtrar dades, ja que la llista anterior estava desfasada, hi havia duplicitats, perquè hi havia persones apuntades en diversos censos o no es donaven de baixa, malgrat deixar de ser demandants. Tot i així, a tots els apuntats anteriorment se’ls va donar un termini de sis mesos per a apuntar-se al nou registre.

D’altra banda, la Conselleria sumarà pròximament al parc públic 552 habitatges més que estan en procés de rehabilitació per les males condicions d’habitabilitat i a més 927 més estan en fase de quedar alliberats, ja que es van ocupar il·legalment i els habitants s’han negat a regularitzar la seua situació mitjançant l’abonament d’un mínim lloguer social simbòlic. En aquests casos se’ls busca un altre recurs i, si no compleixen els requisits de vulnerabilitat, s’activa el desallotjament.

A més, el departament d’Habitatge compta per a enguany amb una partida pressupostari de 34 milions d’euros per a la compra d’habitatge, amb què es preveu adquirir 450 immobles.