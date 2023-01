El Govern valencià augmenta un 28,5% el 2022 les atencions per frenar desnonaments a famílies vulnerables

“La pèrdua de poder adquisitiu unida a l’augment dels preus dels lloguers i a l’augment d’execucions hipotecàries els processos judicials de les quals van quedar congelats amb la pandèmia està causant un augment de conflictivitat i de problemes perquè moltes famílies puguen mantindre el seu habitatge, cosa que s’ha detectat al llarg de l’any passat en la Unitat d’Ajuda en cas de Desallotjament i Situació d’Emergència Residencial (UAD)”.

La directora general d’Emergència Residencial de la Conselleria d’Habitatge, Purificación Peris, ha explicat així les causes de l’increment de les atencions fetes des d’aquest departament a unitats familiars vulnerables en risc de desnonament a la Comunitat Valenciana.

Segons ha informat a elDiario.es la directora del departament que dirigeix el vicepresident segon, Héctor Illueca, un total de 1.372 famílies van requerir els serveis de la UAD, un 28,5% més que l’any 2021. Del total dels casos, 801 es van atendre des de les oficines centrals i 571 des de les dependències de la Xarxa Xaloc distribuïdes per les diferents comarques i mancomunitats, un servei descentralitzat que ha experimentat una demanda important.

Segons Peris, la major part dels casos estan relacionats amb execucions hipotecàries per impagament dels promotors a les entitats bancàries, que al seu torn, en molts casos, traspassen o subhasten aquestes hipoteques a fons d’inversió.

Això, en la pràctica, esdevé en conflictes entre els nous propietaris dels immobles i, en el cas dels lloguers, els inquilins dels habitatges, ja que als fons d’inversió no els interessa mantindre els contractes, en alguns casos arrendaments socials, cosa que genera una espiral de conflictivitat per a tractar d’empényer els arrendataris a abandonar l’habitatge.

Altres dels casos més habituals durant l’any passat han sigut els desnonaments per impagament de lloguers o les no renovacions de contractes, que deixen les famílies en una situació complicada per a trobar un nou habitatge davant l’espectacular augment dels preus de lloguer.

Tal com va informar elDiario.es, el preu de l’habitatge en lloguer ha pujat un 3,7% en la variació mensual i un 16,6% en la variació interanual a la Comunitat Valenciana, i ha situat el preu mitjà en 10,05 euros el metre quadrat al mes, el més alt registrat fins ara, segons les dades de l’Índex Immobiliari Fotocasa.

En un intent per contindre els preus, el Govern ha decidit congelar durant sis mesos el preu dels lloguers en els contractes que es renoven abans del 30 de juny de 2023. Es tracta d’una de les mesures que estan incloses en el tercer paquet de mesures per a pal·liar les conseqüències econòmiques de la guerra a Ucraïna que s’ha aprovat dimarts en el Consell de Ministres.