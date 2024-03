El Govern valencià es compromet amb la PAH a estudiar un pla de xoc que evite desnonaments dels fons voltor

“Hem tingut una reunió amb el secretari autonòmic d’Habitatge, Sebastián Fernández, i li hem plantejat que hi ha un tema absolutament prioritari que és que hi haja un programa de lloguer pel qual l’Administració siga titular dels contractes de lloguer de famílies vulnerables per a evitar que els fons voltor no desnonen famílies”.

El portaveu de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), José Luis González, es va pronunciar així dilluns després de la reunió que va mantindre amb el representant de la Conselleria d’Habitatge que els va atendre amb motiu de la protesta que va convocar l’entitat en la plaça de Manises de València, a les portes del Palau de la Generalitat, sota el lema ‘On està la meua casa?’.

González va afegir que “hi ha una altra sèrie de temes que hem plantejat, com les ajudes al lloguer, la moratòria de noves llicències d’apartaments turístics o l’augment del parc públic d’habitatge, amb la compra d’habitatges a la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb), i la implementació de la Llei d’habitatge per al control dels preus dels lloguers”.

En aquesta línia, va explicar que Fernández s’ha compromés a una altra reunió “en la setmana del 15 al 20 d’abril per a tractar explícitament aquest nou programa de lloguer i, en funció d’això, continuarem valorant la situació”.

En concret, la PAH demana que el Consell “no anul·le” la unitat creada pel Botànic per a ajudar en casos de desallotjament o emergència residencial, així com que amplie els pressupostos per a augmentar les ajudes de lloguer i que complisca el compromís de recuperar els habitatges de la Sareb per a evitar els desnonaments “individuals i massius”.

També exigeix reforçar el parc públic, perquè deixe de suposar el “ridícul” 0,6% del total de l’habitatge a la Comunitat, mobilitzar habitatges buits amb un “programa solidari” per a petits propietaris o que la Generalitat actue davant desnonaments.

A parer seu, és urgent que el Consell desenvolupe el protocol de conciliació o intermediació previ a desnonaments, així com les altres actuacions previstes en la Llei d’habitatge estatal aprovat el 2023. Reclama, a més, desenvolupar el decret autonòmic per a evitar l’assetjament immobiliari, amb la col·laboració de la Conselleria i el Ministeri de Justícia.

Contractes amb bancs i fons

Paral·lelament, la PAH sol·licita ampliar els pressupostos autonòmics per a crear un programa que permeta que la Generalitat subscriga com a titular contractes de lloguer amb la banca, fons voltor o grans immobiliàries i que les persones i les unitats de convivència s’hi puguen subrogar. En la seua opinió, aquesta mesura activa a Catalunya és prioritària.

Unes altres de les seues peticions són posar en marxa un control de preus del lloguer en les zones tensades, establir “crèdits blans” amb els fons europeus Next Generation o estudiar les possibilitats de finançament en situacions especials a través de l’ICO i de l’IVF.

D’altra banda, veu necessari estudiar com afecta la Comunitat la moratòria hipotecària fins al maig del 2024, així com “estimular” en els ajuntaments una pujada de l’IBI als habitatges tancats.