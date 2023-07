El Govern valencià considera que els 18.000 habitatges pendents d’executar-se en la costa no són viables

Els set plans urbanístics situats en la costa valenciana afectats pel Pla d’Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral (Pativel) aprovat el maig del 2018 i confirmat l’any passat per la justícia tindran difícil l’aprovació i la posada en marxa, almenys amb la normativa actual a la mà.

En concret, es tracta dels programes d’actuació integrada (PAI) de Torreblanca Golf, Platja del Puig, la Bega de Cullera, el Brosquil, el Mareny de Tavernes, Rafelcaid a Gandia i Cala Mosca a Oriola, que sumen una superfície total de 5,4 milions de metres quadrats i implicarien la construcció de 18.000 habitatges.

Com va informar elDiario.es, el PAI Sant Gregori Golf de Borriana, que preveu el desenvolupament de 2,5 milions de metres quadrats de sòl, amb uns 6.000 habitatges i un camp de golf de 18 clots, ha sigut paralitzat fa poc per la justícia per haver adjudicat l’Ajuntament sense concurs públic la figura d’agent urbanitzador a la mercantil Golf Sant Gregori SA. Una sentència que l’Ajuntament pel que sembla ha descartat recórrer.

En la resta dels casos, la Direcció General de Política Territorial i Paisatge dependent de la Conselleria de Política Territorial ha informat aquest diari que el 12 de maig passat va comprar in situ en les diferents localitats que no es donen les circumstàncies descrites en el Pativel perquè puguen tirar avant les noves urbanitzacions i ha requerit documentació als ajuntaments implicats.

El Pativel va atorgar a tots aquests projectes un termini de cinc anys per a iniciar les obres, que es va complir el dia 12 d’aquest mes. En cas contrari, la normativa obliga a convertir el sòl, fins ara urbanitzable, en rural protegit, en què no es podria, per tant, construir immobles.

En el cas del Puig, el desenvolupament està dividit en quatre sectors. En dos no s’han iniciat les obres i en els altres dos, encara que s’ha fet la reparcel·lació, un informe recent de la Direcció General del Medi Natural sol·licitat a conseqüència d’una denúncia d’Acció Ecologista-Agró, conclou que es tracta d’una zona d’aiguamoll en què, per tant, no seria possible urbanitzar.

“En la resta dels casos entenem que no es donarien les condicions que estableix el Pativel i que, per tant, el sòl afectat hauria de passar a ser rústic protegit i, per tant, no es podria urbanitzar; l’única excepció que es podria estudiar podria ser la de Tavernes, en què sí que hi ha un informe del Consell Jurídic Consultiu que diu que no es pot urbanitzar fins que es construïsca una depuradora que hi ha prevista”, afirma la directora general en funcions de Compromís, Rosa Pardo.