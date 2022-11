El Govern valencià destina 11 milions a Ford l’any que farà acomiadaments i 3,8 més per a convéncer Volkswagen

El Govern valencià ha inclòs sengles injeccions econòmiques en els seus pressupostos per a l’any 2023 en favor de les multinacionals automobilístiques Ford i Volkswagen, els projectes de futur de les quals són d’enorme transcendència per al futur econòmic de la Comunitat Valenciana.

En el cas de Ford, figura una partida de dos milions per a la Fundació per al Desenvolupament i la Innovació coparticipada entre Ford España SL i la Generalitat Valenciana i 9 més per a projectes d’R+D i d’inversions productives sostenibles. En total, són 11 milions d’euros, 2,2 milions menys dels aportats per a aquest exercici.

La injecció es produeix en un moment clau per a la planta d’Almussafes, que viurà un procés de transformació i redimensionament en els pròxims tres anys, fins que l’anunciada electrificació siga una realitat d’ací a quatre anys.

A principis de setmana, el director de Fabricació de la factoria valenciana, Dionisio Campos, ja va avançar que al llarg de l’any que ve arrancaran les negociacions amb els sindicats per a reduir la plantilla, pel fet de necessitar menys mà d’obra els vehicles elèctrics.

Segons els sindicats, la retallada de personal podria afectar un miler de treballadors, encara que les previsions més pessimistes eleven aquesta xifra al 30% de la plantilla, és a dir, 1.800 empleats. El que sembla que és clar és que les eixides es produiran de manera escalonada.

Des de l’any 2012, la Generalitat Valenciana ha injectat a la multinacional un total de 172,6 milions d’euros, incloent-hi els 11 previstos per a l’any que ve. L’any 2019 va ser amb diferència el rècord quant a la quantitat aportada per l’Administració autonòmica, amb un total de 27,3 milions d’euros.

D’altra banda, els comptes autonòmics també reflecteixen una primera partida de 3,8 milions d’euros per a Volkswagen destinats a formació, en un moment en què la companyia està pendent de confirmar la construcció de la gigafactoria de Sagunt.

La companyia es va donar un termini de 10 dies hàbils per a pronunciar-se des que el 25 d’octubre passat es donara a conéixer que finalment el projecte comptaria 397,3 milions d’ajudes públiques del Govern procedents de la primera convocatòria de Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica (Perte) del vehicle elèctric i connectat.

Una quantia sensiblement superior als 167 milions previstos inicialment, però que continuen quedant lluny dels 800 milions en ajudes públiques que la multinacional esperava rebre, motiu pel qual es va posar en qüestió la gigafactoria de Sagunt.

La partida pressupostària habilitada per la Generalitat suposa una picada d’ullet a la companyia, que aquesta setmana ha de fer pública la confirmació definitiva. El president del Consell, Ximo Puig, va comentar fa poc que “el Govern està fent tot el possible” perquè la gigafactoria de bateries de Volkswagen en Parc Sagunt II siga una realitat. A més, va obrir la porta a augmentar l’aportació autonòmica vinculada a aquest projecte amb els fons europeus.

El president de Seat (Volkswagen), Wayne Griffiths, es va mostrar “optimista” sobre la possibilitat de trobar solucions per a concretar la gigafactoria, encara que va titlar d’“insuficients” els fons adjudicats pel Govern en la resolució definitiva del Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica del Vehicle Elèctric i Connectat (Perte VEC).