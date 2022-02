El Govern valencià dona per superada la pandèmia i accelera les inversions en infraestructures de salut, serveis socials i escoles

El Govern valencià dona per superada l’emergència sanitària en l’agenda política i reprén l’agenda de les reformes. La retirada de l’obligació del passaport Covid en locals d’oci i hostaleria acompanya simbòlicament els objectius del seminari d’hivern, celebrat el cap de setmana passat a Altea i la Vila Joiosa, que marquen les prioritats polítiques per al semestre vinent i que l’executiu planteja com a “punt d’inflexió” davant la crisi de la pandèmia per a encarar la recuperació econòmica i emocional.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, assegurava que l’horitzó polític ja no ve condicionat per la Covid-19 i indicava que “l’objectiu d’aquesta fase postpandèmia és posar la política al servei de la reactivació econòmica i de la creació de llocs de treball”. Per fer-ho, les 11 conselleries i Presidència es comprometen a invertir 3.270 milions d’euros, principalment en la construcció i la reforma de centres educatius, serveis socials i de salut. Els fons europeus, que fins hui han adjudicat 1.050 milions d’euros a la Comunitat Valenciana, suposaran un impuls per a projectes que es pretenen un pol d’ocupació de qualitat en l’autonomia.

El Consell incorpora als seus objectius de mitjan any la posada en marxa del pla de salut pública, amb la creació de 6.000 noves places en la plantilla estructural de Sanitat, de les quals 1.600 seran per a Atenció Primària i la posada en marxa dels tres hospitals infantojuvenils del pla de Salut Mental, anunciat l’agost passat i projectat fins al 2027, a més d’una estratègia d’actuacions amb els pacients d’esclerosi lateral amiotròfica (ELA), a través de la conselleria de Polítiques Inclusives.

L’actualització de la normativa d’habitatge públic i un reglament per a evitar l’assetjament residencial se sumen a línies de finançament de petites empreses, ajudes per a evitar la despoblació en els municipis d’interior i accions contra l’exclusió financera. “Estem en tots els indicadors econòmics i socials millor que el 2015”, assegurava Puig, que ha destacat la creació de 81.000 llocs de treball, a l’espera de l’impacte a mitjà termini de la reforma laboral en la contractació indefinida. Les grans lleis que queden per aprovar, la majoria en tràmit parlamentari, queden fora dels objectius marcats en el seminari.

Els seminaris de l’executiu autonòmic serveixen per a la calendarització dels acords del Govern, plasmats en el Pacte del Botànic subscrit a l’inici de la legislatura i concretats en els pressupostos autonòmics en cada exercici. En aquestes trobades el Consell es marca unes prioritats semestrals i una agenda a mitjà termini que, en aquesta última sessió, pretén donar per superada l’agenda de l’emergència sanitària per encarregar el desenvolupament de la resta de les polítiques públiques.