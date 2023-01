El Govern valencià dona el vistiplau a 61 plantes de renovables que incrementaran un 60% la producció de fotovoltaiques

El Govern valencià dona el vistiplau a 61 projectes d’energies renovables que permetran sumar 1.356 megavats a la xarxa elèctrica. L’executiu autonòmic ha informat dimecres que tots els expedients que requerien una resposta per no perdre la llicència a partir d’aquest 25 de gener s’han vist i s’han avaluat, més de la meitat dels quals favorablement.

Els projectes de plantes solars fotovoltaiques i parcs eòlics que han aconseguit l’avaluació ambiental positiva mobilitzaran una inversió de 859 milions d’euros i la creació d’uns 1.500 llocs de treball en la construcció i el manteniment de les plantes, segons els càlculs de la Generalitat Valenciana. La potència energètica incrementarà en un 60% l’actual, i arribarà així al fet que la meitat de la producció de la Comunitat Valenciana procedisca de fonts renovables.

El president de la Generalitat ha posat en valor que les conselleries han avaluat “dins del termini i en la forma escaient” el centenar d’expedients, complint amb els terminis establits pel Ministeri de Transició Ecològica per al 25 de gener. Segons la política de fites de l’executiu central, el pas següent és avaluar les llicències de construcció de les plantes, per a la qual cosa la Comunitat Valenciana té sis mesos. En aquest procés es farà un altre examen als projectes solars i eòlics, atés que alguns tenen l’avaluació ambiental condicionada a unes actuacions determinades, la major part de les quals vinculades a l’impacte paisatgístic.

El president autonòmic ha comunicat les dades després d’una reunió de treball amb el conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent; la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Isaura Navarro, i la consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Rebeca Torró. Puig ha subratllat que l’aposta per les renovables redunda en una “millor competitivitat per a les empreses” i en l’“enfortiment de l’estat del benestar”, i ha afegit que la lluita contra el canvi climàtic implica deixar de dependre dels combustibles fòssils.

El president ja ha insistit en aquesta qüestió en la sessió de control en les Corts Valencianes, en què Unides Podem, el seu soci de Govern, l’ha interpel·lat per abordar les renovables des d’una perspectiva ètica, recollint les reivindicacions de diversos col·lectius. La seua portaveu, Pilar Lima, assegura que “hi ha un conflicte d’interessos entre els que veuen una oportunitat de negoci i els que volen avançar en energies netes, però observen que estan desplegant-se sense una planificació ecològica que tinga en compte les seues conseqüències mediambientals, paisatgístiques, de despoblació i, sobretot, que posen en perill els seus propis mitjans de vida”. “Els que tenim pressa per descarbonitzar som els que volem lluitar contra el canvi climàtic”, ha respost Puig, incidint que el Consell busca un model participatiu i que tinga en compte els interessos municipals i les pimes.

Expedients i projectes analitzats

En concret, s’han analitzat un total de 107 expedients subjectes a l’objectiu marcat per a aquest 25 de gener, i més del 50% han superat aquesta fase de tramitació. Dels 46 restants, 31 han obtingut avaluació desfavorable i 15 no han prosperat per desistiment de les empreses. La potència elèctrica total instal·lada actualment a la Comunitat Valenciana ascendeix a 8.317 megavats i el Consell calcula que, entre els projectes autoritzats per la Generalitat i els del Ministeri, s’arribarà a 5.323 megavats de potència de renovables, la major part energia solar fotovoltaica. Els projectes autoritzats per a enguany representen 1.356 megavats, a què se’n sumen 1.123 pendents d’autorització del Govern central i els 2.372 ja instal·lats, amb 472 d’autoconsum.