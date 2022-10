El Govern valencià inicia la vacunació conjunta de la grip i de la COVID-19 a majors de 70 anys

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha iniciat la campanya d’immunització contra la grip que s’administrarà de manera simultània, amb la segona dosi de record de la vacuna del coronavirus per a tota la població a qui està indicada la doble immunització. La vacunació s’aplicarà sol·licitant cita en el centre de salut. En cas de no fer-ho, seran els mateixos ambulatoris els que enviaran als pacients un recordatori via telefonada o SMS.

“Continuem protegint els col·lectius més vulnerables amb vista a la tardor tant davant la grip com davant la Covid”, explica el conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, Miguel Mínguez, que ha comparegut hui per donar els detalls de la campanya. “Amb la vacunació conjunta facilitem l’accés a la doble immunització i evitem molèsties. com haver de desplaçar-se més d’una vegada per vacunar-se”.

“És important recordar que la immunització és la millor protecció davant la grip i el coronavirus”, ha afegit Miguel Mínguez. “Davant una possible normalització de la circulació del virus de la grip aquest hivern i l’augment previsible de casos de coronavirus, no podem oblidar que les vacunes continuen salvant vides”.

La campanya de vacunació contra la grip es dirigeix, com en anys anteriors, a majors de 65 anys, dones embarassades o que acaben de donar a llum o persones que tenen risc de patir complicacions si es contagien. En aquest grup estan els menors i els adults amb malalties cròniques cardiovasculars, neurològiques o respiratòries, així com persones amb diabetis mellitus, obesitat mòrbida, neoplàsies, implant coclear, malaltia celíaca o malaltia inflamatòria crònica, entre altres.

La vacuna de la grip també està indicada per al personal sanitari i sociosanitari, i treballadors de serveis públics essencials.

Per a tots ells està previst destinar 1.285.000 dosis de vacuna tetravalent, una formulació dissenyada per a oferir protecció davant quatre tipus diferents del virus de la grip: dos de tipus A i dos de tipus B.

La segona dosi de record està indicada, segons les Recomanacions de Vacunació davant Covid-19 per a la tardor a Espanya del Ministeri de Sanitat, a la població adulta de 60 anys i més, a les persones amb condicions de risc, als interns en residències de majors o de persones amb discapacitat funcional i al personal sanitari i sociosanitari que treballa en atenció primària, centres hospitalaris o residències de majors o d’atenció a la discapacitat.

En aquest cas, les dosis que s’administren són vacunes ARNm bivalents, que generen protecció davant de les subvariants d’òmicron del virus de la Covid-19, incloent-hi BA.4 i BA.5, així com davant d’altres variants que van circular amb anterioritat.

Majors de 70 anys i embarassades

La campanya d’immunització conjunta comença hui amb les persones majors de 70 anys –amb prioritat als majors de 80 anys– i les dones embarassades i acabades de parir.

N’hi ha prou de sol·licitar cita en els centres de salut per a rebre la vacuna de la grip i la segona dosi de reforç davant de la Covid. Els que pertanguen a aquests col·lectius i no hagen acudit a vacunar-se rebran durant les pròximes setmanes una telefonada o un missatge a través de SMS per convidar-los que passen pel centre de salut per rebre la vacuna.

En aquesta primera fase també es completarà la vacunació en les persones que viuen en residències de majors o de persones amb diversitat funcional, així com els treballadors d’aquests centres i el personal sanitari i sociosanitari. Com que la vacunació davant la Covid d’aquests grups va començar el 26 de setembre passat, tots ells rebran només la vacuna de la grip, llevat que no tinguem la del coronavirus.

Després dels primers dies de campanya, en què es prioritzarà els majors de 70 anys, es continuarà amb les persones entre 65 i 69 anys, i amb les que, amb independència de l’edat, tinguen patologies de risc.

La immunització també serà conjunta (vacuna antigripal i vacuna Covid, una en cada braç) i es farà en els centres de salut.

La persona interessada haurà de demanar cita en el seu centre de salut. Com en la franja d’edat de majors de 70 anys, es farà una captació activa de totes les persones que tinguen la indicació i no hagen acudit a vacunar-se.

Serveis essencials

Els treballadors dels serveis essencials (forces i cossos de seguretat de l’Estat, bombers, protecció civil, treballadors de les emergències sanitàries, personal d’institucions penitenciàries) rebran la vacuna de la grip en els seus llocs de treball.

En el cas de les empreses generadores de salut, enguany també s’oferirà la vacuna de la grip perquè l’administren entre els seus treballadors, com sol ser habitual.